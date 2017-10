ANM. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Constanţa şi Dobrogea

ANM. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Constanța și Dobrogea

Temperaturile vor scădea simțitor și vom avea precipitații mixte în următoarele două săptămâni, în Dobrogea. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, valabilă în intervalul 20 ianuarie – 2 februarie 2014, în majoritatea zonelor țării, minimele vor scădea sub pragul de îngheț, de zero grade Celsius, în special de la jumătatea acestei săptămâni, iar precipitațiile sub formă de ploaie, ninsoare sau mixte, își vor face apariția, în general, după 24 – 25 ianuarie. Astfel, în Dobrogea, vremea se va răci în prima săptămână a intervalului de prognoză, când media temperaturilor maxime va scădea treptat de la 10 -11 grade până la minus două grade, între 25 și 27 ianuarie. În același interval minimele nocturne vor coborî, în medie, de la 5 la -6 grade Celsius. După data de 28 ianuarie, un proces de încălzire va determina, în ultimele zile ale prognozei, medii ale maximelor diurne de 4 - 5 grade și ale minimelor nocturne de aproximativ -1 grad, vremea devenind normală din punct de vedere termic pentru începutul lunii februarie. Vor fi precipitații, slabe cantitativ, sub formă de ploaie în primele zile, dar și lapovițe sau ninsori, temporar, după 25 ianuarie.