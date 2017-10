ANM. Cum va fi vremea în Dobrogea în primele două săptămâni din 2013

Administrația Națională de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice și a precipitațiilor ce se vor produce în intervalul 31 decembrie 2012 - 13 ianuarie 2013, în fiecare regiune a țării. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.În Dobrogea, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Valorile medii ale temperaturilor maxime vor fi pozitive pe durata întregului interval, iar temperaturile minime se vor situa ușor sub pragul de îngheț.Până în jurul datei de 5 ianuarie probabilitatea de precipitații va fi redusă, apoi vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în perioada 5 - 8 ianuarie și mixte, după 8 ianuarie.La munte, în perioada 31 decembrie - 2 ianuarie vremea va fi ușor mai caldă în cursul zilelor, când maximele termice vor fi ușor pozitive. După 2 ianuarie vremea va fi rece. Atât temperaturile maxime, cât și cele minime se vor situa sub nivelul de îngheț. După data de 3 ianuarie, vor fi ninsori slabe.