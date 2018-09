ANM. Cum va fi vremea, azi. Se așteaptă o răcire accentuată

Vremea se va răci, devenind apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări, ploi slabe izolate și unele intensificări ale vântului, în prima parte a zilei, în est și in sud-est.PROGNOZA METEO SAMBATANebulozitatea se va accentua treptat si vor fi averse și descărcări electrice, după-amiaza în Banat, Crișana, Maramureș și pe arii restrânse în Transilvania, iar spre seară și noaptea local în regiunile centrale, estice și de sud-est și izolat în rest. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de peste 40...45 km/h și pe spații mai mici 50...60 km/h, în special în zona de munte, în vest, in nord și in centru. Temperatura aerului va scădea în vest și in nord-vest până la valori apropiate de normalul perioadei, iar în rest vremea va fi caldă, chiar deosebit de caldă în sud și sud-est. Maximele vor fi cuprinse, în general, între 18..19 grade in vest și 30 ..31de grade in sud, iar minimele între 6 și 18 grade, mai coborâte în depresiuni. Dimineața, în zonele joase de relief, izolat va fi ceață, scrie romania tv.net