ANM: Ciclonul polar Olaf ajunge, duminică, în România. Precipitaţiile se vor transforma în ninsoare

ANM: Ciclonul polar Olaf ajunge, duminică, în România. Precipitațiile se vor transforma în ninsoare

Ştire online publicată Joi, 16 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Există un ciclon, Numa, pe numele lui, care vine din zona Italiei, care a afectat cu inundații Grecia, cu vânt și grindină Croația și care se deplasează către sudul țării noastră, pe când Olaf este format în zona peninsulei Scandinavice, deci, până vine în România, trece mai întâi Numa. Sunt două cicloane separate, fără legătură unul cu celălalt. Numa iși pierde din intensitate până ajunge la noi, pentru că el a făcut prăpăd în Grecia și Italia. În România, ne va afecta cu niște precipitații pe parta de sud, sud-vest a țării, cu vreme închisă, cu nori pe partea de sud-est, până sâmbătă", a declarat meteorologul Alina Șerban, citată de evz.roMeteorologii avertizează că ciclonul Olaf, care va ajunge în România, duminică, va transforma precipitațiile aduse de Numa, în ninsoare, în special în nord, centru și nord-vest.„Duminică, când coboară Olaf, care are o masă de aer polar, vine cu ea cu tot, și o aduce către zona țării noastre, se va răci pe nord-vest, nord și centru și va transforma precipitațiile, la munte în ninsoare, în zonele mai joase, la început în lapoviță, posibil și ninsoare. Chiar dacă va veni Olaf, nu vorbim despre temperaturi drastice pentru că cerul este mai mult acoperit și nu le lasă să scadă. Sâmbătă și duminică vorbim despre 6, 7 grade, 8 grade în sudul țării, mai scăzute puțin vor fi în partea de nord a Moldovei și Maramureșului, unde poate să ajungă undeva la 2, 3 grade", a explicat meteorologul.Potrivit sursei citate, sunt șanse mari ca cele două cicloane să interacționeaze, iar cel din nord, care are o masă rece, va transforma precipitațiile aduse de ciclonul din sud, care care are o masă caldă.