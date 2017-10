ANM / Când vor veni noi ninsori la Constanţa

ANM / Când vor veni noi ninsori la Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 25 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Regimul termic va continua să oscileze pe durata următoarelor două săptămâni, însă vremea va avea, în general, tendința de încălzire, iar temperaturile maxime vor trece de zero grade în majoritatea zonelor, în timp ce precipitațiile anunțate vor fi slabe și trecătoare, relevă prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 25 ianuarie - 5 februarie 2017.În Dobrogea, vremea va fi apropiată de mediile climatologice regionale în primele două zile, când se vor înregistra, în medie, maxime de 2 - 3 grade Celsius. În intervalul 25 - 28 ianuarie, temperaturile diurne vor scădea și vor fi cuprinse, în medie, între -4 și -2 grade, caracterizând o vreme rece.Începând cu data de 29 ianuarie, maximele vor marca o creștere ușoară și treptată și vor ajunge să se situeze, în general, în jurul mediei de 3 - 4 grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse în medie între -5 și -3 grade, mai puțin în nopțile de 27 și 28 ianuarie, când vor coborî la medii de la -10 la -8 grade, dar și ultimele două nopți, când vor tinde spre o medie între -1 și zero grade.În perioada 25 - 28 ianuarie, local și temporar, vor fi ninsori slabe, iar ulterior probabilitatea de apariție a precipitațiilor slabe, pe arii restrânse și predominant sub formă de ploaie, va fi scăzută.