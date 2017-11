ANM ANUNŢĂ: SE STRICĂ VREMEA ÎN APROAPE TOATĂ ŢARA. Vin ninsorile!

ANM ANUNȚĂ: SE STRICĂ VREMEA ÎN APROAPE TOATĂ ȚARA. Vin ninsorile!

La munte, în nordul și în centrul țării sunt așeptate și precipitații sub formă de ninsoare în acest weekend.VREMEA SÂMBĂTĂSâmbătă, în sudul și în estul țării, vremea va fi în general închisă și local va fi ceață, asociată izolat cu burniță. În restul țării, cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse la munte vor fi precipitații mixte, iar în zonele joase de relief dimineața, ceață. Vântul va avea unele intensificări în Banat, sudul Crișanei, Moldova, Dobrogea și pe crestele montane. Temperaturile maxime, cuprinse între 5 și 14 grade cu cele mai ridicate valori in vest, conform REALITATEA TV.În capitală, vremea va fi în general închisă, cu ceață mai ales dimineața și condiții de burniță. Vântul va sufla în general slab. Dimineța, 4-5 grade și la amiază, 9...10 grade.VREMEA DUMINICĂDuminică, cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații, în prima parte a zilei în regiunile vestice și nord-vestice, apoi și în restul țării. Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, dar la munte, iar seara și în nord și în centru, treptat vor predomina ninsorile. Vântul va avea local unele intensificări în zona montană înaltă, în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. Valorile termice, mai ridicate decât în mod normal la această dată în jumătatea de sud-est a țării, vor avea maxime între 6 grade in depresiuni și 13-14 grade in sud-est.În București, cerul va fi temporar noros. Dimineata, 4-5 grade si temperatura maximă, mai ridicată decât în mod normal pentru această perioadă, se va situa în jurul valorii de 11 grade, scrie realitatea.net