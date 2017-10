Aniversare la Google/ Motorul de căutare împlineşte 14 ani

Aniversare la Google/ Motorul de căutare împlinește 14 ani

Google sărbătorește astăzi împlinirea a 14 ani de existență, printr-un logo special. Doodle-ul aniversar înfățișează un tort cu 14 lumânări aprinse. Cel mai mare motor de căutare din lume împlinește astfel vârstă de 14 aniDacă dați click pe logo se deschide o pagină în care sunt înșirate toate serviciile Google: Google Maps, Google Wikipedia, Google Translate, Google Earth, Google Images, Google AdWords, Google News, Google Docs, Google Groups, Google Books, Official Google Blog, Gmail: Email from Google, Google Videos, Google Toolbar, Google Chat.Compania Google a fost fondată pe 27 septembrie 1998, de Larry Page și Serghey Brin, doctoranzi la Universitatea Stanford. Foarte repede, el a ajuns să fie cel mai folosit motor de căutare de pe internet, iar în prezent are peste opt miliarde de site-uri indexate.