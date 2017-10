Animalele sălbatice periculoase pot fi vânate oricând

Korodi le-a trimis, săptămâna aceasta, o adresă tuturor prefecților și directorilor agențiilor pentru protecția mediului din județele care dețin populații de carnivore mari prin care îi informează cu privire la noile reglementări privind speciile de urs, lup și pisică sălbatică. Acestea fac parte din speciile protejate, care nu intră sub incidența Legii vânătorii. În cazul lor se folosește termenul de „recoltare”, iar numărul maxim de exemplare ce pot fi recoltate anual din fiecare specie se stabilește prin ordin al ministrului Mediului.Astfel, potrivit Ordinului 1575 din 16 septembrie 2014, pot fi recoltate, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, 550 de exemplare de urs, 520 de exemplare de lup și 440 de exemplare de pisică sălbatică. „Consider că dumneavoastră, ca reprezentanți ai Guvernului și autorității de mediu în teritoriu, aveți obligația să vă asigurați că numărul maxim de intervenție alocat gestionarilor este utilizat în primul rând pentru situații în care siguranța cetățenilor are de suferit”, le-a transmis ministrul Attila Korodi prefecților și directorilor de APM.El le-a mai solicitat ca, în interval de o săptămână, să transmită o adresă comună a prefecturii și APM către toate autoritățile locale din județele vizate, prin care să informeze fiecare primar despre numărul maxim de intervenție pe care îl are la dispoziție. Korodi a mai subliniat că autoritățile locale trebuie să înțeleagă că „prioritatea o reprezintă siguranța cetățenilor și nu activitățile de vânătoare recreativă sau sportivă”.