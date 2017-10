Ani Creţu, mesaj dur pentru premier, privind vaccinarea obligatorie: "Vă decad eu din drepturi (...) Sunt părinte de copil ce încă suferă de efecte post vaccinale"

Ani Crețu, mesaj dur pentru premier, privind vaccinarea obligatorie: "Vă decad eu din drepturi (...) Sunt părinte de copil ce încă suferă de efecte post vaccinale"

Iată mai jos textul declarației:Ani Crețu, mama a unui copil de 4 ani și 4 luni, îi cer Primului Ministru al României din acest moment, Mihai Tudose, să revină asupra Declarației publice a domniei sale în ceea ce privește vaccinarea, legea obligativității și decăderea din drepturile părintesti pentru refuzul părinților de a-și vaccina copiii.Declarația domniei voastre încalcă toate drepturile pe care Constituția României mi le oferă! Declarația domniei voastre mă lezează in mod direct și instigă la vânătoare de "nesupuși", ceea ce contravine ființei umane, a dreptului de a dispune de mine însămi și de a de a-mi exercita datoria de părinte!În primul rând: vă decad EU din funcția de Premier al țării MELE! Sunteți în acea funcție pentru că eu am votat! Nu contează PE CINE am votat. EU am votat. Dvs. sunteți acolo pentru un timp determinat. Eu sunt cetățean român pentru că m-am născut român. Eu v-am ales pe dvs și nu dvs pe mine!Copilul MEU este al MEU al meu în totalitate până la 18 ani, după care își aparține siesi. Eu l-am primit în DAR de la Dumnezeu. Ființa umană nu aparține nimănui în afară de părinți, nicidecum unei "entități" numită statul! (scris cu litere mici), căci el există prin mine, prin noi, cetățenii acestei țări!!! Statul NU este un uter comun, o mamă surogat ce ne dă copiii spre creștere. Copilul aparține celor care îl iubesc, îl apără, îl hrănesc - părinților lui. Primul ministru NU poate confisca o ființa umană căci ființa umană este liberă (vezi Drepturile Omului). Primul ministru NU are dreptul să se pronunțe în privința mea ca părinte, întrucât el nu este abilitat să vorbească despre asta. Primul ministru are obligații și NU drepturi.Are obligația să îmi asigure siguranța individuală și națională.Are obligația să îmi asigure independența națională.Are obligația de a proteja cetățenii României și granițele acesteia.Are obligația de a respecta Constituția țării care este "Biblia" oricărui stat de drept (iar declarația publică a domniei voastre o încalcă grav).Are obligația să îmi ofere un sistem sanitar decent, demn de o țară capitalistă.Are TOATE obligațiile din lume, dar nu drepturi!Are obligația sa facă toate demersurile, cu toate resursele și cu toate organismele abilitate să asigure investigații și tratamente copiilor României!!! (vezi copiii cu alergii - în afara de IgE total, test nespecific și Prick test - NU EXISTĂ GRATUITATE! În România NU se știe nici numărul aproximativ al copiilor cu alergii căci NU există posibilitatea părinților să investigheze acest lucru).Pentru că sistemul de sănătate al țării NU permite, nu facilitează investigații GRATUITE în vederea stabilirii numărului cât mai aproape de adevăr al copiilor alergici, îl somez pe dl Premier Mihai Tudose să își retragă afirmațiile întrucât, în vederea exercitării actului vaccinal, pacientul TREBUIE să fie clinic sănătos - fără atopie (alergie).În al doilea rând, sunt părinte de copil ce încă suferă de efecte post vaccinale. Efectele au apărut după vaccinul de la 2 luni când, fie nu s-a dorit, fie nu s-a știut (ceea ce nu scuză gravitatea faptului) a fost "diagnosticat" eronat cu reflux gastro-esofagian, a primit tratament eronat cu antibiotice și Motillim pe care l-am cumpărat din afara țării, la recomandarea medicilor (ATENȚIE - Motilliun - medicament interzis sub vârsta de 1 an - a se vedea însăși declarația dr. Mihai Craiu de la dezbaterea publică din 11 mai 2017 pentru proiectul de lege cu privire la obligativitatea vaccinării). Faptul a fost repetat și la vârsta de 4 luni - aceleași reacții - tratamentul a continuat - diagnostic infirmat prin testare specifică abia la vârsta de 4 luni și 3 săptămâni. Situația copilului meu a scăpat de sub control după vaccinarea cu ROR la vârsta de 1 an și 2 luni, urmată de 10 luni și jumătate de diarei cronice, apariția intolerantelor și a alergiilor.Diferența între mine și Primul Ministru actual este ca EU ȘTIU ce vorbesc! Dumnealui NU!Menționez ca am cheltuit și încă mai cheltui sume enorme pentru refacerea copilului și îi cer să mă ajute! Să îmi dea bani de la dumnealui în cazul în care îi pasă atât de mult de copiii acestei țări! Copilul meu este și el copilul acestei țări. Copiii voștri, dragi români, sunt copiii acestei țări. Țara noastră, România, NU este STATUL. Statul este o entitate care are nevoie de noi toți ca să existe. Dacă noi nu o recunoaștem, ea nu există. Îmi iubesc țara! Îmi iubesc enorm țara! Dar cei care se afla în fruntea ei, cei pe care NOI i-am pus să fie acolo, NU ne iubesc.Copilul meu este un copil vaccinat. Și asta îmi este singurul regret în cei 38 de ani si jumătate de viața! Eu nu mă tem de copiii nevaccinați și nu îi consider un pericol pentru mine și copilul meu. Altfel, vaccinarea devine o utopie!Domnule Prim-Ministru al României, vă solicit să îmi răspundeți la următoarea întrebare: dacă dumneavoastră aveți încredere în actul vaccinal (vaccin), de ce vă temeți de nevaccinați ? Riscați să faceți o formă ușoară a unei boli a copilăriei.A propos: dvs, Domnule Ministru, v-ați vaccinat?!? La adulți, forma de rujeolă este una gravă. Aștept vaccinarea dumneavoastră în PUBLIC, după care vă dăm voie să aveți opinii despre acest subiect!Tema dumneavoastră cu privire la această problemă este următoarea: vă cer să răspundeți public care și UNDE este publicată procedura/protocolul medical prin care un medic poate deosebi:- o diaree cauzată de vaccinare și una fără legătură cu vaccinarea, având în vedere că diareea este un efect advers al vaccinării, trecut pe prospecte.- o alergie cauzată de vaccinare- o meningită cauzată de vaccinare- deces cauzat de vaccinarePână atunci, va rog frumos, domnule Prim-Ministru Mihai Tudose, să vă faceți datoria pe care o aveți de când ați primit acest fotoliu!Ani Crețu - mama".Premierul Tudose: „Părinți iresponsabili - și îmi asum cuvintele“Disputa dintre taberele pro și contra imunizare a fost reaprinsă miercuri de premierul Mihai Tudose, prin declarații ce au pornit de la contextul actual, în care peste 200.000 de copii cu vârste între 9 luni și 9 ani sunt nevaccinați împotriva rujeolei. Potrivit adevarul.ro, într-un interviu acordat postului național de radio, premierul a declarat că situația actuală din România ar impune introducerea vaccinării obligatorii a copiilor. „Sunt și vaccinuri care se adresează unor boli care sunt transmisibile. Deci, acel părinte nu-și pune în pericol doar copilul lui, ci întreaga comunitate. Pe tot ceea ce înseamnă civilizație europeană nord-atlantică sau centru, trebuie să fie peste 95% din copii vaccinați. Iertați-mă, când noi stăm în jur de 50%, suntem departe de lumea civilizată. Pe de o parte, la un capăt al problemei se află sincopele în aprovizionarea cu vaccinuri. Apoi, am constatat că și atunci când sunt, nu au ajuns toate în timp util în toată țara. Apoi, după ce au ajuns în toată țara, atunci când au ajuns, nu toată lumea din sistemul de sănătate publică s-a preocupat suficient de bine să fie și copiii vaccinați și în ultimă speță, au fost acei părinți iresponsabili - și îmi asum cuvintele - care, invocând diverse pretexte sau diverse convingeri, au considerat copiii lor nu trebuie vaccinați. Deci o lege a vaccinării poate începe cu a asigura stocurile necesare, cum v-am spus, și mi-am asumat și ca proiect al guvernului, dar și ca proiect personal, revigorarea și reinventarea, dacă vreți, a Institutului Cantacuzino, să producem și noi vaccinurile noastre", a explicat șeful Executivului.sursa: click.ro