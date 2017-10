Angajatorii, obligaţi să anunţe concedierile colective

1

Multe vrajeli

In Mangalia a fost dezastru cu concedierile de la Daewoo. Foarte multi aveau varste la care nici dracu nu-i angaja,mai ales ca nu aveau pregatire sau aptitudini de chelneri ori altceva ce inca se cauta macar de sezon. Nu doar asta,dar au adus ostentativ vietnamezi fara pic de pregatire specifica navala,de parca santierul din Romania ar fi fost ocupat cu armele de coreeni si se afla pe pamant corean dupa legile razboiului ma-si. Pe bune,nici AJOFM-ul soarelui ,nimeni nu a putut si cu siguranta nu va putea face nimic cu acei oameni . Sfatul este ca aceia care inca au varste potrivite,sa fuga naibii din tara,cat mai au timp si eventual,daca nu vor cetatenia straina,sa contribuie la pensie aici dar sa munceasca afara pana la batranete. Vreti sa suferiti ca niste caini aruncati in strada ,ramaneti in Romania.