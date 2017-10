Angajaţii RATC vor protesta la Casa de Pensii

2

RATC

Am calculat proportia datoriei Casei de Pensii datorata abonamentelor gratuite. Aceasta se poate aprecia la cca 6% . RATC a publicat nr. de calatori in 2008 : 65.585.800 calatori /an . Extrapoland se obtine o incasare lunara de 9.400.700 lei ( 5.465.500 x 1,75 lei )RATC deconteaza de la Casa de pensii 583.000 lei/luna ( la maxim , cu 110 lei luna - toate traseele ! ), adica cca 6 % . A se afirma ca datorita abonamentelor gratuite reduceti salariile si faceti concedieri , ESTE O REA INTENTIE ! Reprezinta o instigare a populatiei fata de fostii detinuti politici , stramutati din Cadrilater , revolutionari si veteraqni de razboi.Am auzit la TV ca ati taiat primele de vacanta. Pai aveati prime de vacanta ? In sectorul privat aceste prime sunt raritati domnilor.