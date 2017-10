Angajaţii RATC luaţi la ochi! Prinşi cu sigiliul la motorină rupt şi obraznici cu călătorii

3

RATC

1.. ca sa faca ordine in ,,ograda,, ,RATC trebuie sa aiba permanent la dispozitie o REZERVA de personal.... a se vedea cum..... 2...Toata stima pentru ALT CINEVA,respectul meu pentru ca nu fura motorina dar...vezi punctul urmator... 3...toti soferii pe care i-am cunoscut in viata mea si-au facut case...soferii,nu profesorii,nu inginerii,nu doctorii,nu avocatii mentionez:cei cunoscuti de mine...cum a fost posibil fara sa furi,fara sa falsifici,fara sa faci curse clandestine,fara etc. etc....... 4..cum pot fi evitate cele de mai sus..??..soferii sa fie ajutati sa-si cumpere masinile si astfel sa se fure pe ei insasi.. sau poate mai sunt si alte solutii pe care cei care posteaza aici le pot propune... 5..am vorbit despre soferi si m-am referit strict la cei care practica metode de ,,devenire,,ilegale...A nu se intelege ca toti sunt,,baieti destepti,,....sunt si oameni care lupta pentru o paine in mod cinstit..