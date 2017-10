Angajaţii RATC dau vina pe conducerea sindicatului pentru problemele salariale

Angajații RATC dau vina pe conducerea sindicatului pentru problemele salariale

Fierbere mare, de la începutul săptămânii, în incinta Regiei Autonome pentru Transport în Comun (RATC) Constanța. Angajații sunt nemulțumiți de salariile mici și consideră că o mare parte de vină revine conducerii sindicatului, pe care o acuză de dezinteres pentru drepturile membrilor. Drept pentru care, începând de luni, mai mulți angajați s-au tot întrunit, zilnic, în curtea RATC Constanța, pentru a pune la cale schimbarea din funcție a liderului Sindicatului Liber Transportul în Comun, Temur Ibraim, cât și al întregului Consiliu Executiv, format din 33 de membri. „Suntem o parte a membrilor de sindicat și suntem nemulțumiți de modul cum a gestionat dl. Temur Ibraim problemele sindicatului. Nu este vorba doar de șoferi, ci și de mecanici, dispeceri, echipe de control. Nu au fost organizate ședințe cu sindicaliștii, nu ni se spune ce s-a făcut sau nu pentru noi. Mulți dintre membrii sindicatului nici nu știu cine sunt reprezentanții lor. Noi nu am știut când au fost alegerile pentru desemnarea conducerii, se pare că au fost undeva pe la începu-tul anului. Așa că am început să strângem semnături pentru schimba-rea conducerii sindicatului. În plus, nu ni se pare normal ca liderul de sindicat să ocupe și funcție de conducere în cadrul regiei, unde s-a mai pomenit așa ceva?”, ne-a spus Adrian Suciu, unul dintre angajații aflați, ieri după-amiază, în curtea regiei. El a adăugat că i s-a cerut liderului de sindicat demisia de onoare, dar nu a dat curs solicitării. În cursul zilei de ieri, oamenii nemulțumiți s-au întâlnit și cu liderul de sindicat, Temur Ibraim, care le-a spus că, potrivit statutului, poate fi demis din funcție doar dacă este voință a 900 din cei 1.240 de membri. Până ieri, semnaseră petiția aproximativ 500 de oameni. „Nu vom strânge toate aceste semnături, pentru că deja oamenii sunt amenințați cu desfacerea contractului de muncă dacă semnează petiția”, ne-a spus Nicolae Pantelimon, un alt angajat. Călătorii nu vor avea de suferit Pe de altă parte, Temur Ibraim a negat că s-ar face vreo presiune asupra personalului, iar discuții privind creșteri salariale se poartă cu mai marii RATC, dar sunt de durată. „Sunt nemulțumiți de salarii, sunt de acord cu ei, dar în condițiile date nu am reușit să obținem o majorare sala-rială. Am aflat că sunt disfuncționalități în comunicarea cu sindicaliștii, noi am transmis informațiile către reprezentanții lor, dar nu știu de ce nu au ajuns și la oameni”, a afirmat liderul de sindicat. Propunerea lui a fost organizarea unor noi alegeri, în urma cărora să fie desemnați în Consiliul Executiv și câțiva dintre sindicaliștii nemulțumiți. Oamenii nu au fost însă de acord și intenționează să pună bazele unui nou sindicat, după cum ne-au declarat. „Nu credem că astfel se va schimba ceva”, a adăugat Nicolae Pantelimon. „Vrem să subliniem că nu suntem în conflict cu conducerea RATC, ci cu liderii sindicatului. În plus, aceste probleme interioare nu se vor răsfrânge asupra publicului călător, vom fi prezenți la program, normal, toate acțiunile se vor desfășura în afara orelor de muncă”, a mai precizat Adrian Suciu. Ideea este agreată și de Temur Ibraim, după cum ne-a spus, considerând că în acest mod, conflictul mocnit se va stinge.