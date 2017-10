Angajaţii Protecţiei Copilului Constanţa rămân fără salarii din toamnă

Angajații Protecției Copilului Constanța rămân fără salarii din toamnă

Salariații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța pot începe să se pregătească de proteste. Parcă pentru a respecta „tradiția” ultimilor ani, când venirea toamnei i-a scos în stradă pe angajații instituției, pentru a-și reclama drepturile bănești cuvenite, nici în acest an nu sunt fonduri suficiente pentru plata salariilor lor. Directorul Protecției Copilului, Petre Dinică, ne-a spus că bugetul actual permite să le fie plătite salariile pe 14 septembrie, dar din octombrie, nu se mai știe când își vor primi banii. Pentru ca activitatea direcției constănțene să se desfășoare cel puțin la limita supraviețuirii, până la finele anului, mai sunt necesare aproximativ 11,5 milioane de lei. Din această sumă, conform datelor prezentate de reprezentantul instituției, 4,3 milioane de lei sunt aferente salariilor de bază, 3,5 milioane de lei pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap, iar 4 milioane de lei pentru cheltuielile privind întreținerea centrelor de plasament și de îngrijire a adulților din subordonarea direcției. „Teoretic, pe hârtie, noi stăm foarte bine, pentru că avem un buget de peste 108 milioane de lei, din care, la începutul anului, Consiliul Județean Constanța s-a angajat să ne dea 50%. Dar realizările Consiliului au fost mai mici decât previziunile de la începutul anului, astfel că și suma alocată a fost mai mică. Am cheltuit, per total, de la începutul lui 2009, aproximativ 56 de milioane de lei”, ne-a precizat Petre Dinică. De altfel, cheltuielile au fost reduse drastic de la începutul anului, atât la consumabile, utilități, cât și la drepturi salariale. „Nu au fost acordate nici prime, nici sporuri”, a afirmat directorul instituției. Adrese către autoritățile naționale Conducerea direcției constănțene a primit, joi dimineață, 3 septembrie, adrese de la autoritățile naționale pentru protecția drepturilor copiilor și pentru persoanele cu handicap - cărora le sunt subordonate direcțiile de asistență socială -, prin care se cere o detaliere a situației financiare. Solicitarea dă speranțe reprezentanților direcției că își vor primi fondurile necesare. Totul depinde, însă, după cum a arătat Petre Dinică, de o viitoare rectificare bugetară, iar având în vedere birocrația românească și timpul scurt rămas până în octombrie, „cu siguranță vor fi probleme, salariile nu vor fi acordate la timp”. Angajații Protecției Copilului au început deja să-și dea demisia, sătui de problemele financiare cu care direcția se confruntă de câțiva ani. Potrivit lui Petre Dinică, în centrele de plasament organigramele sunt complete, dar numeroase posturi de funcționari publici din cadrul serviciilor de la nivelul direcției sunt vacante. „Au plecat dintre funcționarii publici și, pentru că posturile sunt blocate, nu mai putem să angajăm. Este un neajuns, pentru că se întârzie soluționarea adreselor primite de la cetățeni”, a arătat Petre Dinică. În prezent, din organigrama de 1.484 de posturi, sunt ocupate aproximativ 1.440.