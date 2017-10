Angajaţii Agenţiei şi Gărzii de Mediu au ieşit în stradă: "Ne-am săturat de salariile mizere!"

Angajații Agenției și Gărzii de Mediu au ieșit în stradă: "Ne-am săturat de salariile mizere!"

„Fără discriminări financiare“, „Motivați salariații din domeniul protecției mediului“, „Stop discriminării salariale“, „Vrem echitate salarială între instituțiile statutului!“ au strigat, ieri, timp de o oră, salariații din cadrul Agenției de Mediu Constanța și ai Gărzii Județene de Mediu Constanța. Aceștia au organiza un protest fiind nemulțumiți de nivelul salarial mizer și de discrepanțele salariale din sistem.„Am protestat spontan, exprimându-ne nemulțumirea față de nivelul salarial mizer, față de discrepanțele salariale existente în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și față de cele apărute în ultimul an între salariile din sistemul de mediu și cele din alte domenii de activitate bugetară”, au declarat, pentru „Cuget Liber”, reprezentanții salariaților Agenției Județene pentru Protecția Mediului Constanța și cei ai Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu. Aceștia au dorit să tragă un semnal de alarmă privind salarizarea în sistemul protecției mediului și cer alinierea salariilor personalului propriu al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu și Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării la salariile angajaților Gărzii Forestiere, conform cu specialitatea și vechimea în muncă.„Cu toate că protecția mediului este un domeniu de importanță strategică, reprezentând o vulnerabilitate, un risc și o prioritate conform Strategiei Naționale de Apărare a Țării, angajații din domeniul protecției mediului sunt remunerați în prezent conform celei mai mici grile de salarizare din întreg sistemul bugetar. În perioada 2009 - 2015, nu ni s-a acordat nicio majorare salarială, aceasta constituind o discriminare față de alte categorii de bugetari care au primit anumite creșteri și sporuri salariale. S-a ajuns în situația în care un consilier cu grad superior și gradație cinci (maximul unei funcții de execuție), în sistemul protecției mediului, să încaseze un venit lunar de două ori mai mic decât un angajat pe o funcție identică în structurile similare ale ANAF sau chiar de trei ori mai mic decât în schema Ministerului Fondurilor Europene. În prezent, un angajat cu studii superioare al unei Agenții Județene pentru Protecția Mediului sau a Gărzii de Mediu, pe o funcție de execuție de nivel maxim, are un venit lunar de aproximativ 2.000 de lei, cât al unui șofer din Administrația Județeană a Finanțelor Publice”, precizează protestatarii.Potrivit acestora, continuarea aplicării actualului sistem de salarizare are consecințe negative directe, cum sunt: plecarea personalului calificat din sistem, imposibilitatea compensării imediate a pierderilor de personal, recompensării și motivării personalului rămas, suprasolicitarea personalului disponibil, fapt ce poate determina neîncadrarea în termenele stabilite pentru atingerea obiectivelor specifice din motive neimputabile.„Astfel, se ajunge la imposibilitatea desfășurării activității, fapt ce poate duce la scăderea accesării fondurilor europene, pierderea de fonduri europene sau la situații în care Comisia Europeană declanșează procedura de infringement, luând în considerare că 70 la sută din aplicația de finanțare a proiectelor o reprezintă componenta de mediu”, mai spun angajații.Aceștia cer alinierea salariilor lor cu cele ale angajaților din Garda Forestieră. „Având în vedere că ordonanța de urgență privind salarizarea personalului bugetar, aflată în stadiu de proiect, nu va putea rezolva inechitățile din sistemul bugetar și că elaborarea și aplicarea unei legi a salarizării unitare se va desfășura, dacă se va aplica vreodată, pentru că există experiența Legii nr. 284/2010, de care nu s-a ținut cont nici până în prezent, în perioada 2017 - 2021, cerem majorarea salariilor prin alinierea la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Gărzii Forestiere”, solicită protestatarii.