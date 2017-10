ANDREEA BĂNICĂ, REACŢIE TRANŞANTĂ despre VACCINURI: "Este inadmisibil să îţi baţi joc de viaţa unor oameni"

2

De accord

Sunt intru totul de acord cu tot ceea ce Andreea a spus mai sus....vaccinati-va copii impotriva tuturor bolilor si epidemiilor. Nu va lasati impresionati de povesti inventate de oameni fara cunostinta de cauza doar pentru ca au auzit si ei la randul lor de la alti oameni fara educatie so fara dovezi. Am doi copii si ambii sunt vaccinati atat de cele obligatorii cat si de cele optionale si niciodata nu au avut vreo problema. Aveti incredere in stiinta si medicii nostri,nu degeaba au ajuns medici.