ANCHETĂ la o grădiniţă din România, după ce copiii au venit acasă cu răni şi muşcături

ISJ Olt a început o anchetă la o grădiniță din Olt, după ce mai mulți copii au ajuns acasă, în ultimele zile, cu mușcături și alte răni pe corp. ”E grădiniță sau sală de tortură? Avem educatoare sau șefă de trib?”, se întreabă o mamă, citată de realitatea.netInspectorul școlar general al ISJ Olt, Adrian Bărbulete, a declarat că a trimis o echipă la Grădinița Cucuieți din comuna Verguleasa pentru a verifica presupusele abateri imputate educatoarei de către părinți.”Este vorba despre o mamă care a reclamat că o educatoare nu-i supraveghează foarte atent, iar copiii se bat între ei. Am trimis, astăzi (luni - n.r.), o echipă formată din inspectorul de zonă și inspectorul de la învățământul preșcolar să verifice. Noi facem o cercetare prealabilă a prezumatelor abateri, iar eventuala sancțiune va veni din partea școlii”, a declarat Bărbulete.Un băiețel în vârstă de patru ani din localitatea Verguleasa a ajuns de două ori, săptămâna trecută, bătut acasă. Părinții au cerut explicații educatoarei."Ochiul negru de două zile...astăzi l-a luat mușcat de spate!!!! E grădiniță sau sală de tortură???? Avem educatoare sau șefă de trib??? În ce hal mai rău de atât să ajungă un copil să fie maltratat de alți copii la grădinița unde ar trebui să avem o educatoare și nu o incapabilă preocupată tot timpul de laudele narcisiste gen cât a costat-o treanța de pe ea sau șoșonii din picioare!!! Concluzia mea: să stea la telefon, dar acasă la ea, o să fac tot ce îmi stă în putere să nu mai fie dânsa șefa de trib!!!!", a spus Tania Vierescu, mămică, citată de realitatea.netAceasta a adăugat că băiețelul ei nu este singurul copil care ajunge bătut acasă.”La prânz, după ce am luat copilul de la grădiniță, m-a vizitat o mamă cu fetița ei, care e colega copilului meu la grădi! La un moment dat îmi văd copilul cu ochiul umflat și vânăt! Mămica respectivă îmi arată semnul de pe ochiul fetiței ei, care ieri a ajuns acasă la fel ca si Alex, cu ochiul umflat și vânăt! Am vorbit și cu tăticul băiețelului care spun copiii că i-a bătut, la rândul lui, îmi spune că zilele trecute i-a ajuns copilul zgâriat pe față și ud acasă!”, a mai spus femeia, citată de realitatea.net