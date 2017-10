10

Respect și regret !.

Centrul de plasament delfinul AGigea are o istorie fără sfârșit pe teritoriu Constanței din toate centrele de plasament din județul Constanța .După 1989 la căderea comunismului prima vizita o ficiala a fost de o organizație v z w houlp een casa de copii școlari Agigea Belgia prima organizație familia Canards,a doua a fost west chindren naar Agigea familia Best Marsel ,a treia euro chindren van AGigea familia Smeets Wily .Au adus zâmbet pe buze copiilor orfani care uni sunt adoptați , și la ora actuala locuiesc an Belgia 56 foștii din centrele de plasament de pe teritoriul Constanței , București ,Bacău extinderea a acestui grup de familii din Belgia să dat direcția de la CASA DE COPII SCOLARI AGIGEA .Nimeni că alte directorii ,directoare din casele de copii na fost renumita ,arătată , etc.ca doamna directoare Ana Grecu sa reziste an dificultăți la bine și la greu bănuiesc că fie care dintre noi are cate o poveste ,o amintire asupra doamnei Ana Grecu ?!.Răspunsul meu este că am angeles că e bine să pleci din casă de copii cu experiență solidaritate , dreptate , dur, și de a an unge ce-i rău ,și anplinit cu o meserie .An urma mea am lăsat și bine și rău cu un caracter puternic sa pot optime ce vrau și să pedepsesc dur pe dreptate conducerea fost din centrul de plasament Delfinul Agigea elev Ismail Erdin .