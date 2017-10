Bătaie de joc

Analiza hemoglobinei glicozilate îi pune pe diabetici pe drumuri

Diabeticii constănțeni sunt purtați pe drumuri. Cadoul oferit de ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu – o analiză gratis a hemoglobinei glicozilate - se câștigă cu mare trudă. Deși programul trebuia să înceapă pe data de 3 decembrie, și în prezent se bâjbâie. Conform comunicatului Ministerului Sănătății, în perioada 3 – 24 decembrie, toți bolnavii de diabet, aflați în evidența și monitorizarea medicilor de familie, vor beneficia gratuit de efectuarea hemoglobinei glicozilate. Pacienții se vor adresa medicului în evidența căruia se află pentru a primi recomandarea de a efectua analiza respectivă. Cu recomandarea de la medic, pacienții vor merge la unul din laboratoarele aflate în relație contractuală cu casa județeană de asigurări de sănătate. Cert este faptul că sâmbătă, după ce am bătut la ușa a trei laboratoare de analiză din Constanța, am fost refuzați. La Medicover, spre exemplu, ni s-a spus că nu se face o astfel de analiză. Același răspuns și din partea celor de la Cermed. La sediul Iowemed de pe bulevardul Brătianu, persoanele contactate au ridicat din umeri și ne-au trimis la celălalt sediu, de pe Aurel Vlaicu. Contactați telefonic, medicii ne-au spus duminică să revenim luni, întrucât nu știu dacă și laboratorul lor este cuprins în program. În aceeași situație s-au aflat, probabil, zeci de bolnavi de diabet, care au crezut în Moș Crăciun. Nicolăescu, rupt de realitate Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Constanța nu au știut nici ei ce să ne spună, crezând că vina este a laboratoarelor care nu se conformează programului lui Nicolăescu. Numai că mai mulți medici de familie ne-au spus că multe laboratoare nu dispun de aparatura necesară efectuării unei astfel de analize și că Nicolăescu a dat-o iar în bară întrucât nu este la curent cu realitatea. Este posibil și așa ceva. Nu este pentru prima dată când ministrul Sănătății habar nu are de ceea ce se întâmplă într-o unitate medicală, însă măcar putea să se informeze, de asta are consilieri. Apoi, reprezentanții casei de asigurări ar fi trebuit să-i aducă la cunoștință faptul că nu orice laborator de analiză care are contract cu casa de asigurări de sănătate este în măsură să facă o astfel de analiză bolnavilor de diabet. Reprezentanții ministerului în teritoriul ar fi trebui să ia legătura cu laboratoarele, să stabilească cine și în ce condiții poate face o astfel de analiză și astfel să informeze pacienții fie pe site-ul instituției fie prin intermediul massmedia. Gândiți-vă în ce situație este pus un bolnav de diabet care într-o dimineață, nemâncat, caută un laborator care să-i facă analiza promisă de ministru. „Noi nu facem”, „Nu suntem cuprinși în program” – doar astfel de răspunsuri primește. Bolnavul, care poate avea și complicații ca urmare a diabetului, cum ar fi orbirea, probleme circulatorii, ulcere trebuie să străbată tot orașul în căutarea unui laborator. Omul nu are Internet la îndemână pentru a accesa site-ul casei de asigurări pentru a lua datele de contact ale laboratoarelor (site care, oricum, sâmbătă nu a putut fi accesat) și să dea telefoane până primește un răspuns pozitiv. Câți bani ar trebui să dea un bolnav de diabet pe mijloacele de transport în comun cu care să se deplaseze de la un laborator la altul? Nu este normal să se întâmple așa ceva. Săptămâna aceasta vom afla laboratoarele care fac analiza hemoglobinei glicozilate și le vom face publice pentru a veni în sprijinul bolnavilor de diabet. La ce ajută analiza hemoglobinei glicozilate În funcție de rezultatele obținute în urma programului național, medicii de familie vor continua tratamentul sau vor recomanda pacienților consultații de specialitate la medicii diabetologi. Hemoglobina glicozilată (hemoglobina A1c) este o formă de hemoglobină folosită în special pentru a identifica concentrația glucozei de-a lungul timpului. La persoanele cu diabet prost controlat se observă creșteri ale acestei hemoglobine glicozilate. Odată ce o moleculă de hemoglobină este glicozilată, ea rămâne așa. Creșterea concentrației de hemoglobină glicozilată din sânge reflectă nivelul mediu de glucoză la care au fost expuse hematiile în cursul ciclului vieții lor. Unii cercetători susțin că nivelul de hemoglobină glicozilată este proporțional cu concentrația medie de glucoză din sânge pe parcursul ultimelor patru săptămâni până la trei luni. Valorile normale ale hemoglobinei glicozilate sunt cuprinse între 4%–5.9%.