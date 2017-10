Analiză gratuită taxată cu 5 lei

În această perioadă, diabeticii din toată țara sunt chemați pentru a efectua analiza hemoglobine glicozilate. În județul Constanța, cei peste 14.000 de diabetici pot merge la unul din cele 18 laboratoare de analize medicale publicate în cotidianul „Cuget Liber”. Deși programul este gratuit, un laborator din Constanța percepe asiguraților o taxă de 5 lei. Evident, nu eliberează nicio chitanță și nici pacientul nu primește vreo informație în plus. Am luat legătura cu reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate cărora le-am adus la cunoștință acest fapt. După ce au contactat laboratorul în cauză, am primit asigurări că acest lucru nu o să se mai întâmple. Nu este normal ca un laborator să primească bani și de la pacient și de la casa de asigurări de sănătate.