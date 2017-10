ANAF dezminte poveştile de pe Facebook: Bătrâna cu urzici - o invenţie, evaziunea de 3,18 lei din Club 18 era de fapt de 1.600 lei

1

Kkatilor !!

Abuz in serviciu !!! Astea sunt cuvintele care descriu activitatea "sobolanilor" de la ANF ... Cel mai bine ar fi ca toti agentii economici sa-si inchida singuri afacerile , sa dea oamenii in somaj si sa vedem atunci pe unde o sa scoata camasa domnii de la finante !! Sa-i plateasca statu !! Astea sunt metode democrate ?? Va spun eu " domnilor " , exact cum s-a intamplat si cu marirea asigurarilor ptr autoturisme se lucreaza si in prezent cu Dumnezeii decla ANF ...adica sunt masuri luate fara cap ,in graba si in nevoia de a acoperi prejudicii aduse tot de javrele de la conducere . De unde sa recupeteze banii ?? Tot de la oamenii obisnuiti care muncesc cu spatele !!