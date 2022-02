Ana Birchall: "Am căpătat și eu acest VIRUS nenorocit"

Ana Birchall, fost ministru al Justiției, a cofirmat că este bolnavă de COVID. Într-o postare pe pagina sa de Faceebook, Birchall a afirmat că a contractat virusul în urma unei călătorii la Bruxelles."Se pare că deplasarea la Bruxelles a fost "darnică" cu mine și am căpatat si eu acest virus nenorocit de COVID.Vă rog foarte mult să aveţi grijă de voi, de cei dragi şi de cei din jur. Eu am fost extrem de atentă şi cu toate acestea tot l-am luat tocmai pentru că este foarte contagios. Sincer, habar nu am de unde m-am procopsit cu el," a scris fostul ministru.