Amenzi usturătoare pentru munca la negru

poate trece ITM ul si Inspectia de stat in constructii si pe strada avram iancu nr 51 ( fostul unix,nedora) unde se construieste un imobil fara autorizatie de constructie, cu dosar penal, samd...numai a oameni cu contract de munca nu semana muncitorii, in tricou si slapi, calare pe stalpi ... era canicula, tot anuntau la tv ca se intrerupe munca, cu amenda in caz de incalcare, astia saracii tot sus erau...asa e la privat, itm era ocupat, cum sa vada ei...politia locala? cine ii vede ?