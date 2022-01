Amenzi de trei ori mai mari pentru șoferii care circulă fără rovinietă și fără taxă de pod

Potrivit Antena3.ro Alin Șerbănescu, comunicator în Ministerul Transporturilor, a declarat pentru Antena 3 că măsura este discutată pe fondul creșterii numărului șoferilor care circulă fără rovinietă și în urma sesizărilor polițiștilor.„Este o discuție inițială, preliminară. Având în vedere că inclusiv poliția este cea care a constatat că pentru o impunere a unei mai bune discipline pe rețeaua de transport rutier este nevoie de o creștere a amenzilor și pentru că am constatat că an de an, începând din 2018, este nevoie de o creștere a amenzilor și că din 2018 până acum cresc aceste abateri.Rovinieta în România este de 28 de euro pe an, în condițiile în care în Ungaria este 139 de euro pe an. O țară cu o suprafață mai mică de trei ori decât România încasează cu de trei-patru ori mai mult decât România la rovinietă. 25% din încasările de rovinietă în Ungaria provin de la cetățeni români care tranzitează Ungaria sau circulă către Ungaria.”, a declarat Alin Șerbănescu.