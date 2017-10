Amendaţi şi tot sfidează legea. Patroni constănţeni, sancţionaţi de ITM

2

Legea e prost facuta INTENTIONAT

Legea e facuta doar sa favorizeze patronii. Asta pt ca parlamentarii si ceilalti din anturajul lor au sute, mii de firme. Ex: cineva face reclamatie ca este tinut sa lucreze 10 ore pe zi in loc de 8. ITM cere patronului pontajele, el arata niste pontaje facute de contabil in birou, si raspunsul este ca acel patron respecta CM. Eroare voita, fals voit in acte. De ce? Pt ca angajatii ITM nu au in atributii sa verifice camerele de supraveghere care arata clar ca acolo se munceste 10 ore pe zi, nu au in atributii sa verifice Z-ul zilnic de la sfarsitul turei sa vada ora la care s-a scos si la care s-a terminat activitatea. In concluzie ar trebui sfatuiti angajatii sa se adreseze direct procurorilor, caci cu ITM.ul e doar pierdere de timp. E praf in ochii angajatilor.