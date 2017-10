Amendat de poliţişti pentru că a avut curaj să-l înfrunte pe viceprimarul din Lumina

Amendat de polițiști pentru că a avut curaj să-l înfrunte pe viceprimarul din Lumina

Mai mulți locuitori din satul Oituz, comuna Lumina, sunt revoltați că polițiștii acționează împotriva lor, la comanda viceprimarului, Ion Bogdan, ultima acțiune fiind o amendă aplicată unui sătean. Supărați din cale afară, că atât primarul Ioan Roman cât și vicele Ion Bogdan nu stau de vorbă cu ei să le asculte doleanțele, în urmă cu câteva săptămâni, oamenii au decis să-și scrie nemulțumirile pe panoul satului, poate așa se vor sesiza și cei în cauză. În consecință, după îndelungi discuții cu ceilalți săteni, Victor Jipa a adresat mai multe întrebări autorităților din comună: „Unde sunt promisiunile din campania electorală? Când o să ne faceți o platformă pentru aruncarea gunoiului, hoților?” Așa cum s-au așteptat, nu a trecut mult timp și viceprimarul, care locuiește chiar în satul Oituz, a văzut cu propriii ochi că sătenii care l-au ales în fruntea autorităților locale au tupeu atunci când este vorba să-l tragă la răspundere. La rândul său, deranjat de atitudinea sătenilor, dar probabil și pentru a-și arăta autoritatea, viceprimarul a chemat de urgență polițiștii la fața locului. Drept urmare, la câteva zile, Victor Jipa s-a trezit acasă cu un plic, în care nu se afla vreo felicitare că a avut curajul să-l înfrunte pe vice-primar, ci un proces-verbal de constatare a unei contravenții, prin care era obligat să plătească o amendă. Procesul verbal este încheiat de agentul Neculae Eugen care menționează: „contravenientul a scris cu vopsea albă cuvinte obscene la adresa conducerii Primăriei din comuna Lumina pe panoul publicitar al acestei instituții”. În consecință, cu toate că în Legea 61/91 invocată de polițist este prevăzut că pentru o astfel de abatere sancțiunea este de la 100 la 500 lei, polițistul a stabilit amenda la valoarea de 500 RON, considerând probabil că fapta este mult prea gravă. Intimidare de cea mai joasă speță În momentul în care a sosit acasă plicul care-l înștiința despre amendă, Victor Jipa era plecat la serviciu, la Mangalia, de unde urma să se întoarcă peste câteva zile. Pentru că pe procesul verbal se menționa că în termen de 48 de ore se poate plăti jumătate din minimul prevăzut de lege, soția acestuia, femeie de la țară care nu a avut de-a face cu legile, a înțeles că poate plăti 50 lei (jumătate din 100 RON- minimul prevăzut de lege) și s-a deplasat la Lumina pentru a cotiza la fondurile Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cu toate acestea, ea nu a putut plăti, pentru că a aflat cu surprindere că, de fapt, amenda pe care trebuie să o achite este de 500 RON, bani pe care nu-i avea, motiv pentru care i s-a făcut rău și a fost nevoie ca sătenii să o ajute să ajungă acasă. „Am fost din nou la Poliție, să-mi încercuiască polițistul Eugen Neculae cât trebuie să plătesc și atunci mi-a spus că trebuie să vină neapărat soțul. I-am spus că este la muncă și atunci m-a amenințat că, dacă nu vine, o să-l aresteze. M-a apucat frica și aproape că am leșinat. “ a declarat Maria Jipa. Despre situația creată, sătenii care au fost de acord să anunțe autoritățile de nemulțumirile lor folosind metoda scrierii pe panou, sunt șocați. Ei nu înțeleg unde sunt cuvintele obscene pe care le invocă polițiștii. În opinia lor, faptul că Jipa a folosit cuvântul „hoți”, nu poate fi încadrat la folosirea de cuvinte obscene. „Suntem supărați că nu avem unde să aruncăm gunoiul, deși plătim în fiecare an pentru asta. Unde se duc banii pe care-i dăm pentru acest serviciu ?” se întreabă un alt localnic, Emanoil Rujanschi. Mai mult, oamenii cred că polițistul a acționat la comanda viceprimarului, iar amenda aplicată nu este corectă și, bineînțeles prea mare. Totuși, ei au hotărât să pună mână de la mână pentru a-l ajuta pe Jipa să plătească amenda, deoarece și ei au fost de acord cu cele scrise pe panou. Cu toate acestea, oamenii spun că au rămas cu un gust amar față de cum pot reacționa polițiștii din comună, atunci când este vorba despre cineva cu funcție pe la Primărie. Lecție juridică prin telefon Despre cele întâmplate, dar mai ales despre așa zisele cuvintele obscene folosite de Jipa, am încer-cat să luăm un punct de vedere și agentului de poliție Eugen Neculae care, cu toate eforturile noastre, timp de două zile, nu a putut fi găsit. Mai mult, deși „am bătut la poarta” Postului de Poliție din Lumina nimeni nu se afla la locul de muncă. În cele din urmă l-am contactat la telefonul mobil pe șeful acestei instituții, agentul șef Ionel Mușat. Încă de la început, acesta ne-a spus că se află în concediu medical, însă a precizat că știe de „scandalul” cu Jipa. „Chiar eu l-am trimis pe Neculae la fața locului, la Oituz, să ia măsuri acolo. Apoi am ajuns la Urgență și mi-am luat concediu medical” a declarat Mușat. În momentul în care am încercat să-i explicăm că folosirea cuvântului „hoț” nu poate fi considerată o obscenitate ci, în cel mai rău caz, în speța de față, o calomnie și vicepri-marul s-ar fi putut adresa instanței de judecată, discuția noastră a degenerat spre latura juridică. Și, ca să ne dovedească că are cunoștințe „întemeiate”, (n.r. nu știa că și noi avem) în opinia sa, calomnia ar exista numai atunci când cuvintele ar fi spuse „pe gură“, nu și atunci când sunt scrise, ca în cazul de la Oituz. Așadar, la așa cunoștințe juridice, este explicabil modul în care a știut să gestioneze conflictul dintre o parte a sătenilor și viceprimarul comunei. În cele din urmă, șeful de Post de la Lumina a spus că, în caz că Victor Jipa este nemulțumit, poate face contestație chiar la el. Cu alte cuvinte, eu am dat ordin să se dea amenda, eu o pot anula. Nu suntem în măsură să stabilim dacă modul în care au acționat polițiștii în acest caz este corect, însă este cert că șeful de Post de la Lumina a ajuns la Urgență la scurt timp de la incident din motive personale și, mai mult ca sigur, a dat mai mult de 500 RON la medici. Să fie vorba despre vreun blestem al sătenilor care sunt amendați doar pentru că vicele este pe o poziție mai bună și poate da ordine polițiștilor din comună? Viceprimarul spune că nu s-au folosit cuvinte obscene În altă ordine de idei, viceprimarul comunei Lumina, Ion Bogdan, a declarat pentru „Cuget Liber” că, din punctul său de vedere, cuvintele folosite de săteni atunci când au scris pe panou nu sunt obscene, dar sunt calomnioase, pentru că el nu a furat nimic. „Am rămas și eu surprins când am aflat ce amendă mare i-au dat polițiștii lui Jipa. Sincer, nu mă așteptam. Aș fi putut să-l dau în judecată pentru calomnie, dar nu vreau să-mi pun mintea cu el” a precizat viceprimarul.Mai mulți locuitori din satul Oituz, comuna Lumina, sunt revoltați că polițiștii acționează împotriva lor, la comanda viceprimarului, Ion Bogdan, ultima acțiune fiind o amendă aplicată unui sătean. Supărați din cale afară, că atât primarul Ioan Roman cât și vicele Ion Bogdan nu stau de vorbă cu ei să le asculte doleanțele, în urmă cu câteva săptămâni, oamenii au decis să-și scrie nemulțumirile pe panoul satului, poate așa se vor sesiza și cei în cauză. În consecință, după îndelungi discuții cu ceilalți săteni, Victor Jipa a adresat mai multe întrebări autorităților din comună: „Unde sunt promisiunile din campania electorală? Când o să ne faceți o platformă pentru aruncarea gunoiului, hoților?” Așa cum s-au așteptat, nu a trecut mult timp și viceprimarul, care locuiește chiar în satul Oituz, a văzut cu propriii ochi că sătenii care l-au ales în fruntea autorităților locale au tupeu atunci când este vorba să-l tragă la răspundere. La rândul său, deranjat de atitudinea sătenilor, dar probabil și pentru a-și arăta autoritatea, viceprimarul a chemat de urgență polițiștii la fața locului. Drept urmare, la câteva zile, Victor Jipa s-a trezit acasă cu un plic, în care nu se afla vreo felicitare că a avut curajul să-l înfrunte pe vice-primar, ci un proces-verbal de constatare a unei contravenții, prin care era obligat să plătească o amendă. Procesul verbal este încheiat de agentul Neculae Eugen care menționează: „contravenientul a scris cu vopsea albă cuvinte obscene la adresa conducerii Primăriei din comuna Lumina pe panoul publicitar al acestei instituții”. În consecință, cu toate că în Legea 61/91 invocată de polițist este prevăzut că pentru o astfel de abatere sancțiunea este de la 100 la 500 lei, polițistul a stabilit amenda la valoarea de 500 RON, considerând probabil că fapta este mult prea gravă. Intimidare de cea mai joasă speță În momentul în care a sosit acasă plicul care-l înștiința despre amendă, Victor Jipa era plecat la serviciu, la Mangalia, de unde urma să se întoarcă peste câteva zile. Pentru că pe procesul verbal se menționa că în termen de 48 de ore se poate plăti jumătate din minimul prevăzut de lege, soția acestuia, femeie de la țară care nu a avut de-a face cu legile, a înțeles că poate plăti 50 lei (jumătate din 100 RON- minimul prevăzut de lege) și s-a deplasat la Lumina pentru a cotiza la fondurile Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cu toate acestea, ea nu a putut plăti, pentru că a aflat cu surprindere că, de fapt, amenda pe care trebuie să o achite este de 500 RON, bani pe care nu-i avea, motiv pentru care i s-a făcut rău și a fost nevoie ca sătenii să o ajute să ajungă acasă. „Am fost din nou la Poliție, să-mi încercuiască polițistul Eugen Neculae cât trebuie să plătesc și atunci mi-a spus că trebuie să vină neapărat soțul. I-am spus că este la muncă și atunci m-a amenințat că, dacă nu vine, o să-l aresteze. M-a apucat frica și aproape că am leșinat. “ a declarat Maria Jipa. Despre situația creată, sătenii care au fost de acord să anunțe autoritățile de nemulțumirile lor folosind metoda scrierii pe panou, sunt șocați. Ei nu înțeleg unde sunt cuvintele obscene pe care le invocă polițiștii. În opinia lor, faptul că Jipa a folosit cuvântul „hoți”, nu poate fi încadrat la folosirea de cuvinte obscene. „Suntem supărați că nu avem unde să aruncăm gunoiul, deși plătim în fiecare an pentru asta. Unde se duc banii pe care-i dăm pentru acest serviciu ?” se întreabă un alt localnic, Emanoil Rujanschi. Mai mult, oamenii cred că polițistul a acționat la comanda viceprimarului, iar amenda aplicată nu este corectă și, bineînțeles prea mare. Totuși, ei au hotărât să pună mână de la mână pentru a-l ajuta pe Jipa să plătească amenda, deoarece și ei au fost de acord cu cele scrise pe panou. Cu toate acestea, oamenii spun că au rămas cu un gust amar față de cum pot reacționa polițiștii din comună, atunci când este vorba despre cineva cu funcție pe la Primărie. Lecție juridică prin telefon Despre cele întâmplate, dar mai ales despre așa zisele cuvintele obscene folosite de Jipa, am încer-cat să luăm un punct de vedere și agentului de poliție Eugen Neculae care, cu toate eforturile noastre, timp de două zile, nu a putut fi găsit. Mai mult, deși „am bătut la poarta” Postului de Poliție din Lumina nimeni nu se afla la locul de muncă. În cele din urmă l-am contactat la telefonul mobil pe șeful acestei instituții, agentul șef Ionel Mușat. Încă de la început, acesta ne-a spus că se află în concediu medical, însă a precizat că știe de „scandalul” cu Jipa. „Chiar eu l-am trimis pe Neculae la fața locului, la Oituz, să ia măsuri acolo. Apoi am ajuns la Urgență și mi-am luat concediu medical” a declarat Mușat. În momentul în care am încercat să-i explicăm că folosirea cuvântului „hoț” nu poate fi considerată o obscenitate ci, în cel mai rău caz, în speța de față, o calomnie și vicepri-marul s-ar fi putut adresa instanței de judecată, discuția noastră a degenerat spre latura juridică. Și, ca să ne dovedească că are cunoștințe „întemeiate”, (n.r. nu știa că și noi avem) în opinia sa, calomnia ar exista numai atunci când cuvintele ar fi spuse „pe gură“, nu și atunci când sunt scrise, ca în cazul de la Oituz. Așadar, la așa cunoștințe juridice, este explicabil modul în care a știut să gestioneze conflictul dintre o parte a sătenilor și viceprimarul comunei. În cele din urmă, șeful de Post de la Lumina a spus că, în caz că Victor Jipa este nemulțumit, poate face contestație chiar la el. Cu alte cuvinte, eu am dat ordin să se dea amenda, eu o pot anula. Nu suntem în măsură să stabilim dacă modul în care au acționat polițiștii în acest caz este corect, însă este cert că șeful de Post de la Lumina a ajuns la Urgență la scurt timp de la incident din motive personale și, mai mult ca sigur, a dat mai mult de 500 RON la medici. Să fie vorba despre vreun blestem al sătenilor care sunt amendați doar pentru că vicele este pe o poziție mai bună și poate da ordine polițiștilor din comună? Viceprimarul spune că nu s-au folosit cuvinte obscene În altă ordine de idei, viceprimarul comunei Lumina, Ion Bogdan, a declarat pentru „Cuget Liber” că, din punctul său de vedere, cuvintele folosite de săteni atunci când au scris pe panou nu sunt obscene, dar sunt calomnioase, pentru că el nu a furat nimic. „Am rămas și eu surprins când am aflat ce amendă mare i-au dat polițiștii lui Jipa. Sincer, nu mă așteptam. Aș fi putut să-l dau în judecată pentru calomnie, dar nu vreau să-mi pun mintea cu el” a precizat viceprimarul.