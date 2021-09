Ambulanţa, solicitată tot mai des la testarea pentru Covid! „Am suplimentat echipajele”

În aceste condiţii, pe măsură ce activitatea se intensifică, a subliniat managerul, echipajele se descurcă din ce în ce mai greu.



„Am suplimentat echipajele special destinate pentru testări, câte două pe fiecare tură. Când se deplasează la testările pentru Covid, toţi pleacă echipaţi, dar se decontaminează abia după transportul unui pacient cu Covid confirmat. Desigur, nu toţi care au chemat ambulanţa ajung la spital ori sunt în stare gravă. Unii se află într-o stare uşoară, spre medie, dar vor neapărat la spital. Noi le spunem că, dacă nu manifestă o formă gravă de boală, pot lua legătura cu medicul de familie şi au posibilitatea de a urma un tratament la domiciliu, sub supravegherea acestuia, dar dacă pacientul vrea neapărat la spital, îl ducem. La acest moment, în municipiul Constanţa ne bazăm pe 13-14 echipaje pe fiecare tură în parte, plus două pentru Covid. Pe tot judeţul avem 35-36 echipaje pe tură, cu asistent medical sau şi cu medici. Cum ne descurcăm? Eu urmăresc în fiecare dimineaţă, la raportul de gardă, datele statistice, câte echipaje au lucrat, câte solicitări au avut, fac o medie de solicitări pe echipaj. Nu suntem rigizi. Putem jongla cu numărul de echipaje pe care îl punem la dispoziţie, în funcţie de numărul de solicitări pe care îl avem. Adică, în momentul în care am constat că numărul de solicitări creşte şi timpii de intervenţie se prelungesc, pot creşte numărul de echipaje acordând gărzi angajaţilor”, a declarat dr. Cealera, pentru „Cuget Liber”.





La capitolul personal, directorul a ţinut să precizeze că stau bine. În cursul acestei săptămâni a participat chiar la o videoconferinţă cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi nu numai, în cadrul căreia s-a pus problema prelungirii contractelor acelor cadre medicale care au fost angajaţi pe perioadă determinată, pe timpul pandemiei, şi s-a hotărât că se vor prelungi aceste contracte, pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.





Referitor la patologiile cu care se confruntă, în prezent, în afară de Covid, acestea sunt cele cu care au avut mereu de-a face cei de la SAJ, infecţii respiratorii sezoniere, probleme cardiace şi boli digestive.





Zilnic, medicii susţin faptul că presiunea se simte deja pe sistemul sanitar, asta din cauza avalanşei de pacienţi cu care au început să se confrunte. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase este aproape plin, iar la celelalte unităţi sanitare din judeţ sunt destul de mulţi pacienţi care se pozitivează. Aşa cum era de aşteptat, şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) este tot mai solicitat pentru testările pentru Sars- Cov-2. La acest moment, a precizat directorul SAJ, dr. Ionuţ Cealera, s-a ajuns la 220 de solicitări de testări pentru Covid la domiciliu, în numai 24 de ore. Mai grav este că multe sunt pozitive, aşa cum s-a întâmplat şi în cursul zilei de miercuri, când din 220 teste, 170 au fost pozitive.