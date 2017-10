Am scăpat de caniculă

Am scăpat de caniculă. Prognozele arată că nu vor mai fi înregistrate temperaturi extrem de ridicate în această lună. Cu toate acestea, deficitul de apă înregistrat până acum are ca efect menținerea secetei și în luna septembrie, după cum a declarat directorul Administrației de Meteorologie, Ion Sandu. „Deși precipitațiile s-au situat la valori normale pentru luna august, deficitul de apă din sol a fost prea mare. Astfel, în sudul și estul țării aveam secetă extremă și, în urma precipitațiilor din ultima perioadă, rezerva actuală de umiditate din sol indică secetă puternică. După părerea mea, seceta se va menține și în septembrie", a precizat directorul Administrației de Meteorologie.