„Am plătit o viaţă întreagă, acum pentru ce o mai plătesc?“

Cea mai mare supărare a pensionarilor: banii pentru sănătate

„Am plătit o viață întreagă, acum pentru ce o mai plătesc?“

Fiecare bănuț este important, mai ales în aceste vremuri de restriște, când alimentele se scumpesc, factura la căldură crește, iar medicamentele și analizele costă sute de lei, deși ar trebui să fie gratuite. Iar pensionarii o știu cel mai bine. S-au obișnuit să drămuiască, parcă cu zgârcenie, până și ultimul gologan din portofel, astfel încât să le ajungă pentru toate: datoriile la stat, facturi și sănătate. Tocmai sănătatea sau mai bine zis contribuția la sănătate este, de la începutul acestui an, nemulțumirea lor cea mare. „Am muncit o viață întreagă, am fost croitoreasă. Nu am avut un venit prea mare, dar cu recalcularea, cu ce mi-au mai dat ajunse-sem la o pensie de 800 de lei. De luna trecută însă mi-au oprit 45 de lei, mi-au spus de la Pensii că este pentru contribuția la sănătate. Am plătit o viață întreagă această contribuție, acum pentru ce o mai plătesc? De parcă nu m-ar costa deja o grămadă de bani medicamentele, pentru că sunt cardiacă”, ne-a spus Georgeta Silea, o pensionară de 70 de ani din Constanța. În plus, bătrâna este supărată întrucât consideră că angajații Casei de Pensii au făcut o eroare și i-au oprit mai mulți bani decât ar fi trebuit. „Eu am înțeles că trebuie să ne oprească un procent din suma care depășește 740 de lei. Dar ei îmi opresc un procentaj din toată pensia. Nu este corect!”, ne-a spus femeia. La fel gândesc o bună parte dintre pensionarii cu venituri de peste 740 de lei, ne-au spus chiar angajații Casei de Pensii Constanța. „Vin și la noi și ne spun aceleași lucruri, dar le răspundem că noi nu facem decât să aplicăm legea”, ne-a declarat Kristina Mutiș, purtător de cuvânt Casa de Pensii. Iar legea (adică OUG 107/2010, art. 259) impune: „Contribuția datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depășesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri și se virează odată cu plata drepturilor bănești, asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei”. Adică, după cum a subliniat reprezentanta instituției publice, se ia în calcul întreaga pensie, nu doar suma care depășește limita impusă de lege. Astfel, dacă un pensionar are un venit de 1.500 de lei, de exemplu, i se va reține un 82,5 lei (corespondentul a 5,5% din pensie). În schimb, dacă pensia este de 750 lei, calculând 5,5% se va obține peste 41 de lei, ceea ce ar însemna o pensie mai mică de 740 de lei. În astfel de situații, pensio-narului i se reține pentru sănătate diferența din venitul său și limita impusă de lege. Adică 10 lei. În prezent, în județul Constanța sunt aproape 63.000 de pensionari care au un venit de peste 740 de lei și cărora li se oprește această contribuție la sănătate.