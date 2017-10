„Am intrat în puşcărie din cauza soţiei, iar ea mi-a vândut totul“

„Am intrat în pușcărie din cauza soției, iar ea mi-a vândut totul“

Mai bine de jumătate de an, cartierul Inel 2 din Constanța a avut parte de o priveliște de-a dreptul sumbră. Cei care locuiesc pe străzile Solidarității, Dumitru Marinescu, Dreptății și Prieteniei cunosc foarte bine situația terenului ce le desparte blocurile. Străzile sunt situate perpendicular, între ele aflându-se o parcelă imensă de pământ pe care nu s-a făcut nimic de mai bine de 20 de ani. Această porțiunea a fost, cu mult timp în urmă, un frumos teren de fotbal. Actualmente, el găzduiește ocazional familiile de rromi de prin diverse comune și sate ale județului Constanța, care se stabilesc aici, în special vara, împreună cu animalele și copiii din dotare. A locuit într-o colibă făcută din cartoane Mizeria este la ea acasă, acesta fiind și spațiul unde sunt amplasate tomberoanele de gunoi pentru mai bine de jumătate de cartier. Peisajul, deja extrem de dramatic, a fost accentuat, o bună perioadă de timp, de prezența unui nou locuitor. Cornel Călin, în vârsta de 54 de ani, și-a găsit găzduire aici în primăvara anului 2009. El a locuit mult timp într-o colibă improvizată de forma unui iglu, pe care și-a confecționat-o singur și care, potrivit spuselor sale, „este foarte bine căptușită și nu lasă frigul să intre”. Povestea sa sună destul de tragic. Nu a fost întotdeauna un om al străzii. „Am avut o casă, o mașină, un serviciu respectabil dar le-am pierdut pe toate din pricina soției”, a declarat bărbatul. Călin afirmă că, în urmă cu mulți ani, era căsătorit cu o femeie, aveau împreună toate cele necesare pentru ca o familie să ducă un trai decent și lucra la serviciul de reparații nave în port. A salvat-o de la viol, iar ea l-a părăsit Destinul a făcut ca într-o noapte soția să fie atacată de câțiva indivizi pe strada casei în care locuiau dincartierul Viile Noi. Conform declarațiilor lui Cornel Călin, în momentul în care a ieșit pentru a-i lua apărarea, a intrat în conflict cu atacatorii, rănindu-l grav pe unul dintre ei. În urma acestei întâmplări, Cornel a primit opt ani de pușcărie din care a săvârșit doar patru și jumătate, pedeapsa fiindu-i redusă pentru bună purtare. Activitatea principală a nevestei, din cauza căreia Cornel pretinde că a ajuns după gratii, a fost să vândă tot și să plece în Italia. „A vândut tot! Casa, mașina, s-a vândut și pe ea!”, declară Cornel. Bărbatul afirmă că marea sa problemă acum este faptul că nu are acte. Și-ar dori să poată avea buletin ca să își poată găsi ulterior un loc de muncă. El spune că are rude la care ar putea să apeleze, dar nu vrea să fie o povară pentru nimeni. „Nu vreau să deranjez pe nimeni. Am rude aici care se oferă să mă ajute, am și copii, dar sunt plecați și nu vreau să apelez la ei”, a spus bărbatul. Între timp, până în momentul în care se va ivi posibilitate de a-și recupera actele, Cornel Călin nu are altă variantă decât să trăiască din mila locuitorilor din cartier, care îi mai dau de mâncare și de pe urma pâinii pe care o strânge din gunoaie și pe care o vinde proprietarilor de animale din zona. În urmă cu două săptămâni el a fost obligat să-și demoleze locuința improvizată din cartoane, deoarece lucrătorii de la firma de salubritate au curățat zona respectivă de gunoaie. O persoană binevoitoare din cartier i-a oferit cheile de la garajul său, actualmente acesta fiind noua casă a bărbatului a cărui soție l-a adus „la sapă de lemn”.