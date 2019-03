"Alocaţiile pentru copii se majorează de luni"

"Alocațiile pentru copii se majorează de luni"

Majorarea alocațiilor pentru copii intră în vigoare de luni, iar plata aferentă lunii aprilie se va face în mai, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi."De mâine intră (în vigoare - n. r.) alocațiile majorate pentru copii, dar se primesc în mai. Noile valori vor fi de de 150 lei, respectiv 300 de lei. Drepturile aferente lunii aprilie se plătesc din mai", a spus ministrul Muncii, citat de Agerpres.Ordonanța de urgență privind majorarea alocațiilor copiilor a fost adoptată în februarie de Guvern însă, pentru a putea plăti sumele, era nevoie ca președintele României să promulge Legea bugetului de stat."Ca urmare a deciziei Parlamentului României de suplimentare a bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale cu suma de 2,13 miliarde lei, în vederea majorării alocațiilor de stat prin Legea bugetului pe 2019, Ministerul Muncii a întocmit proiectul de Ordonanță de Urgență care a fost aprobat în Guvern. Prin acest proiect am modificat Legea 61/1993 și Legea 448/2006. Ordonanța a fost adoptată dar, pentru a putea face plata alocațiilor, avem nevoie ca domnul președinte să promulge legea bugetului de stat. Totuși, pentru a nu ajunge să fim puși în imposibilitatea de a aplica această Ordonanța și pentru a nu încălca Legea finanțelor publice, am modificat Ordonanța pe articolul II și am spus că va intra în vigoare începând cu drepturile aferente datei de 1 a lunii următoare celei la care se promulga Legea bugetului de stat", a explicat, în 20 februarie, Marius Budăi.Purtătorul de cuvânt al Guvernului anunța atunci că noile alocații vor fi de 300 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, 150 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestor cursuri. De asemenea, alocația va fi de 300 de lei și pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani în cazul celor cu dizabilități.Președintele Klaus Iohannis a semnat pe 15 martie decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2019.În februarie 2019 au beneficiat de alocație de stat 3.633.782 copii. Cei mai mulți beneficiari erau înregistrați în București - 330.676 și în județele Iași - 180.699, Suceava - 137.451 și Bacău - 130.585.conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).