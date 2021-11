Alo, Primăria? Trafic infernal pe strada Mihai Viteazu. „Se crapă zidurile caselor!”

„Este o circulaţie infernală, în toate zilele săptămânii, de dimineaţă până noaptea, târziu. Nivelul de zgomot este extrem de ridicat, nu putem să deschidem geamurile pentru că intră toate gazele. Ne sufocăm. Aici sunt case vechi, se crapă văzând cu ochii de la trepidaţii”, ni s-a plâns Teodor Comăniţă, un constănţean care locuieşte pe strada Mihai Viteazu.





Vârstnicul a împlinit, recent, 86 de ani, şi ne-a spus că a transmis în repetate rânduri adrese către autorităţile locale în care le sesizează situaţia dificilă în care se află locuitorii arterei. „Am făcut şi eu, au făcut şi vecinii memorii. Am un document cu semnături de la 29 de vecini. De asemenea, pe 10 septembrie 2021 am trimis un e-mail către Primăria Constanţa în care le-am expus problema şi chiar am oferit mai multe soluţii. Există rezolvări, unele mai simple şi rapide, altele mai elaborate şi de scurtă durată. Totul este să se vrea. Din păcate, nici până în ziua de astăzi nu am primit vreun răspuns. Am revenit, pe 11 noiembrie, cu o nouă sesizare”, ne-a declarat pensionarul.





Potrivit site-ului Primăriei Constanţa, după ce adresa a fost înregistrată pe 10 septembrie 2021 i-a luat patru zile să ajungă la Direcţia Generală Gestionare Servicii Publice şi alte trei până la şeful Serviciului Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări, Hristian Ionuţ Zelca. Pe 6 octombrie, a fost preluată de un inspector din acelaşi serviciu, unde a stat mai bine de o lună de zile. Din 17 noiembrie 2021, a fost transferată la Comisia de circulaţie din cadrul aceluiaşi Serviciul Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări. Rămâne de văzut cât va mai sta şi acolo.





Poluare, disconfort şi timp pierdut





Teodor Comăniţă spune că strada Mihai Viteazu se aglomerează mai ales la intersecţia cu bulevardul Mamaia, iar coada de maşini se întinde pe toată porţiunea. În apropiere se află şi două staţii de autobuz, pentru liniile 42, 48 şi 101, care circulă pe arteră. „Este groaznic ce se întâmplă. Toate maşinile acelea, care stau la semafor minute în şir poluează groaznic. Trec basculante, betoniere. Este greu şi pentru noi şi pentru şoferi. Strada este îngustă, are o singură bandă pe sens. Cea mai simplă soluţie ar fi să introducă sens unic, dinspre bulevardul Mamaia spre bulevardul Ferdinand. De asemenea, pot fi folosite şi străzile adiacente. Dar primăria pare că nu are viziune. Am locuit 15 ani în Olanda şi acolo sunt oraşe vechi, cu străzi mici, dar au găsit soluţii. Aici, în secolul 21, lucrătorii de la Salubrizare încă folosesc măturile acelea făcute din crengi. Cât costă o maşină care să aspire frunzele? De ce nu se renunţă la copacii aceştia şi să se planteze brazi, care nu mai fac mizerie şi sunt mai uşor de întreţinut?”, se mai întreabă cititorul.





Nemulţumiţi de toată aglomeraţia din trafic sunt şi călătorii din autobuzele care circulă pe strada Mihai Viteazu. Oamenii se plâng că au fost modificate traseele, dar pierd mai mult timp pe drum. „Au schimbat linia lui 48, nu mai ştii de unde iei autobuzul, unde cobori. Pe de o parte spun că ar trebui să folosim mai mult mijlocul de transport în comun, pe de altă parte nu există trasee armonizate la nevoile noastre. Am stat 20 minute în staţie, deşi vedeam autobuzul în staţia anterioară, în dreptul Tomis Mall, dar nu putea să înainteze pentru că era aglomeraţie. În condiţiile astea, cum să îţi laşi maşina acasă şi să mergi cu autobuzul? Nu ajungi niciodată la timp, nicăieri!”, ne-a spus Alina Gheorghe.





Artera care leagă bulevardul Ferdinand de bulevardul Mamaia şi trece prin una dintre cele mai importante zone comerciale ale oraşului este extrem de circulată. Pe cele două benzi, câte una pe sens, trec mai multe linii de autobuze şi mii de maşini, zilnic, într-un vacarm permanent. Locuitorii din casele de la stradă se plâng că este gălăgie, că aerul este extrem de poluat, de la noxele autovehiculelor, dar şi că li se crapă casele din cauza traficului continuu.