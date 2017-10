Trasee turistice în arii protejate din Dobrogea

Allah Bair - Povestea firului de iarbă

Începând cu luna mai, organizația nongu-vernamentală „Mare Nostrum” ne invită să ne destindem, în natură, pe un traseu tema-tic de trei kilometri, timp de două ore, pe Dealul lui Allah, cel mai înalt punct al jude-țului Constanța, cu o altitudine de 204 m.Acest traseu din aria protejată Allah Bair este unul care se axează pe biodiversitatea zonei, prezentată într-un mod deosebit de către un fir de iarbă. Acesta ne va însoți pe tot parcursul traseului, încă de la Mănăstirea Crucea, unde curge un izvor despre care se spune că este unul binecuvântat. Una dintre legendele locului ne dezvăluie că, în urmă cu mult timp, un orb a trecut prin zonă și, însetat, s-a aplecat asupra apei, din care a băut, apoi și-a trecut palmele prin izvor, după care și-a spălat fața. Miracolul s-a produs și omul și-a recăpătat vederea.„Regiunea este o zonă extrem de bogată în elemente floristice rare pentru flora României. Aici, firele de iarbă pot fi foarte mândre, deoarece se află la cea mai mare înălțime din Dobrogea. Cum am spus încă de la început, nimeni altcineva nu ar putea să ne spună mai bine legendele zonei decât firul de iarbă care a fost martorul vremurilor apuse”, ne povestește Cecilia Pătrăhău, reprezentant „Mare Nostrum”.Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Interpretative Trails on the Ground - Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region (InterTrails)”, implementat de către „Mare Nostrum” în parteneriat cu The Black Sea NGO Network, din Bulgaria, și alte trei organizații nonguvernamentale, din Ucraina, Georgia și Rep. Moldova.Traseele vor face parte din „Rețeaua ariilor protejate de la Marea Neagră”, care va cuprinde un număr de 20 de astfel de trasee. Scopul proiectului este conștientizarea, înțelegerea și responsabilizarea legate de problemele din zona de coastă, incluzând activitatea umană și efectele ei.Durata proiectului este de doi ani, iar costul său total este de 396 912.00 euro, fiind finanțat de către Uniunea Europeană prin Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007 - 2013". Motto-ul proiectului este „Natură fără frontiere”, iar website-ul unde se pot găsi mai multe detalii despre proiect este www.trails.bsnn.org.