Alimentele „nesănătoase“ vor fi interzise în şcoli, grădiniţe şi creşe

Alimentele „nesănătoase“ vor fi interzise în școli, grădinițe și creșe

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorii vor să interzică comercializarea alimentelor „nesănătoase" în școli, grădinițe și creșe, ei obligând Ministerul Sănătății să elaboreze o listă cu astfel de alimente ce urmează a fi prohibite în unitățile de învățământ preuniversitar. Ministerul Sănătății va elabora o listă a alimentelor nesănătoase, a căror preparare, comercializare și distribuție va fi interzisă în unitățile de învățământ preuniversitar, conform unei propuneri legislative adoptate marți de plenul Senatului. Potrivit actului normativ, Ministerul Sănătății va întocmi și actualiza lista alimentelor nesănătoase, conform recomandărilor specialiștilor în nutriție. Inspectoratele școlare județene și cel al Municipiului București vor trebui să transmită lista, după ce o vor prelua de la MS, unităților școlare, mai puțin creșelor. De asemenea, creșele vor fi obligate să preia lista direct de la Ministerul Sănătății. Legea mai prevede că în incinta unităților de învățământ este interzisă prepararea, comercializarea și distribuirea alimentelor prevăzute în lista elaborată de MS. În plus, meniurile servite în cantinele sau în locațiile asimilate cu cantinele din unitățile de învățământ sunt avizate de specialiștii în nutriție acreditați de Ministerul Sănătății. Legea definește ca „alimentație sănătoasă" acel mod de alimentație dovedit științific a fi optim sănătății omului. Sub denumirea de „aliment nesănătos" se înțelege un aliment cu un aport substanțial de compuși cu efect dăunător sănătății (grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari) în detrimentul compușilor cu efect benefic (fibre, vitamine, minerale). Propunerea legislativă privind alimentația sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar a fost adoptată de senatori cu 46 de voturi „pentru" și o abținere. Proiectul a fost inițiat de mai mulți deputați PSD, PD, PNL și PRM, fiind susținut inclusiv de grupul minorităților. El va fi trimis spre dezbatere Camerei Deputaților.