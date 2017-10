Algele ar putea fi dezvoltate de dejecţiile deversate în mare

O nouă teorie despre "invazia verde"

Algele ar putea fi dezvoltate de dejecțiile deversate în mare

Nici nu a început bine sezonul estival, că deja au apărut probleme la malul mării. De câteva zile, Marea Neagră a devenit verde. Mii de tone de alge au invadat țărmul, făcând aproape imposibilă îmbăierea. Ierburile verzi sunt aduse la mal de curenți și au început deja să intre în putrefacție. În timp ce autoritățile se spetesc să adune ierburile moarte din apă și de pe nisip, se naște o nouă teorie privind cauzele acestui fenomen. Un cititor ne-a scris și a arătat cu degetul către alți vinovați decât cei naturali, despre care vorbesc autoritățile: „Este păcat că ne prefacem că nu înțelegem... Situația se repetă de mai mulți ani și are o cauză foarte precisă: tot ce s-a construit între Mamaia și Năvodari nu are un sistem de canalizare”. „Toate dejecțiile care constituie un nutrient excelent pentru alge sunt deversate în mare. Curentul este N-S și apariția algelor în Mamaia este logică. Din păcate, sunt interese care duc la ignorarea acestei evidențe”, ne-a scris M. Cazacu. Teoria lansată de cititorul nostru ar putea fi susținută și de faptul că problema cea mai gravă este în stațiunea Mamaia, adică în imediata apropiere a zonei cu pricina. De altfel, din rapoartele ABADL, reiese că aproape 80% din algele strânse de pe plajele întregului litoral provin din stațiunea Mamaia. Apa din gospodărie conține chimicale Reprezentanții RAJA confirmă faptul că în zonă nu există peste tot sistem de canalizare, însă consideră că este puțin probabil ca în apa mării să ajungă dejecții. „Abonații noștri care nu au canalizare au fose septice, vidanjate periodic. Nu ni s-a semnalat până acum ca vreuna dintre firmele de vidanjare să fie surprinse deversând în Marea Neagră. Totuși, dacă cineva ar arunca apa murdară, aceasta ar conține nitriți și nitrați, căci provine din gospodărie și conține substanțe chimice, deci în niciun caz nu ar favoriza dezvoltarea algelor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al SC RAJA SA, Irina Oprea. Cu natura nu te pui! La rândul lor, reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral exclud această variantă. „Aici este vorba despre un fenomen natural, căruia nu avem cum să ne împotrivim. Pentru ca să apară 300 de tone de alge peste noapte, trebuie să fie o cantitate foarte mare de apă cu nutrienți. Una dintre surse este apa dulce care vine din Dunăre, de aceea sunt la noi mai multe alge decât la bulgari, dar pentru ca să se deverseze apa murdară este ca și cum am pune o picătură de apă într-o albie”, ne-a explicat Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral. Sezon estival, compromis Acesta ne-a mai spus că, din păcate, la această oră nu există soluții pentru stoparea invaziei algelor. „Deocamdată, noi nu avem o soluție clară, concretă. Se lucrează la acest lucru. Am solicitat păreri și de la biologi vizavi de amplasarea unor plase, dar nu este posibilă pe tot litoralul. Până atunci, lucrăm intensiv și am mărit efectivul de oameni și de utilaje pentru a ridica toate algele. Deja cantitatea s-a înjumătățit, iar într-o zi - două vor dispărea. Însă nu este exclus să mai apară până la finele sezonului estival”, a mai adăugat Cătălin Anton.