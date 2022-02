Alexandru Rafila, anunţ de ultim moment despre masca de protecţie

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că, în acest moment, masca de protecţie ar putea fi chiar mai eficientă decât vaccinarea, având în vedere răspândirea largă pe care o are virusul în acest al cincilea val al pandemiei. Rafila afirmă că va continua să poarte mască de protecţie şi în spaţii eschise aglomerate, pentru a se proteja.Premierul Nicolae Ciucă a făcut apel public la continuarea respectării măsurilor de protecție anticoronavirus, după decizia de ieri a CCR care a stabilit că obligația de a purta mască în aer liber a fost instituită neconstituțional.„Ținând cont de condițiile în care indicii de infectare, rata de infectare se menține la un nivel ridicat, personal fac apel la populație pentru a ne proteja de tot ce înseamnă pericolul infectării. El se găsește la un nivel de risc ridicat”, a declarat Nicolae Ciucă.Studentul care a sesizat CCR în legătură cu OUG legată de restricţii declarată neconstituţională se destăinuie: „Am făcut-o din cauza unui poliţist obraznic”„Așteptăm cu toții publicarea deciziei CCR și a motivației. În momentul în care ea a fost făcută publică, am analizat legislația. Legea 55 prevede utilizarea în continuare a măștilor în spații închise, spații comune sau spații închise. Masca nu e o restricție, e o măsură care sporește protecția. În mod evident, dacă contextul legal impune acest lucru, sunt convins că guvernul va adopta măsurile necesare”, a spus Alexandru Rafila.Ministrul a explicat că utilizarea măştii are un scop de protecţie într-o perioadă când există transmisibilitate intensă a virusului.„Ca medic şi ca om, recomand utilizarea măştii cel puţin atunci când discutăm de aglomeraţie, în mijloacele de transport, sau acolo unde un număr mare de persoane sta într-un spaţiu limitat chiar dacă este în exterior pentru că noi avem transmitere comunitară. Dacă peste o săptămână sau două sau trei săptămâni nu vom avea această transmitere comunitară singur că oricum am fi renunţat la utilizarea măşti la spaţiile exterioare”, a mai spus Alexandru Rafila, citat de romaniatv.net