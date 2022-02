ALERTĂ PRINTRE VACCINAŢI! "Oamenii care s-au imunizat împotriva COVID fac HIV? "Raed Arafat: "Populaţia să se îndepărteze"

„Una dintre modalităţile de dezinfomare recentă, pe care am observat-o, este că cei care s-au vaccinat fac HIV. Deci, atenţie foarte mare la cine crede, scuzaţi-mă, astfel de bazaconii, pentru că vă daţi seama că este o dezinformare extrem de gravă, care nu are nicio bază ştiinţifică. Este o chestie făcută ca să sperie, pentru ca oamenii să nu se vaccineze. Am văzut această tentativă chiar ieri, la cineva în faţa ministerului, că cei care s-au vaccinat să se testeze pentru HIV. Nu are nicio bază ştiinţifică. Populaţia să se îndepărteze, să nu le răspândească, pentru că sunt informaţii pentru a induce panica şi dezinformarea”, a declarat Raed Arafat într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.







La rândul său, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghiţă, a explicat că nu există o similaritate între cele două virusuri.







„Nu putem vorbi sub nicio formă de evoluţie similară, de căi de infectare comune. Poate sunt anumite asemănări la nivel de proteină virală, dar nu avem alte date care să impună o similaritate importantă între aceste două virusuri”, a precizat Gheorghiţă, conform sursei citate.