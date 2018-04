ALERTĂ! Peste 200 de milioane de ouă retrase de pe piață din cauza îmbolnăvirilor cu salmonella

Aproximativ 207 milioane de ouă distribuite de o fermă din Carolina de Nord au fost retrase de pe piața americană după ce peste 20 de persoane s-au îmbolnăvit de salmonella, transmite Bloomberg. Ouăle provenite de la Rose Acre Farms, ținutul Hyde, Carolina de Nord, ar putea fi contaminate cu o formă de salmonella care poate provoca o infecție gravă, a anunțat Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente (FDA), într-un comunicat. Ouăle au fost vândute sub mai multe branduri unor magazine și restaurante din nouă state americane: Colorado, Florida, New Jersey, New York, Carolina de Nord, Pennsylvania, Carolina de Sud, Virginia și Virginia de Vest.”Consumatorii nu trebuie să mănânce aceste ouă. Aruncați-le sau returnați-le la locul de vânzare pentru credit sau recuperarea banilor”, a scris comisarul FDA, Scott Gottlieb, pe pagina sa de Twitter, duminică.Potrivit agenției, au fost raportate 22 de cazuri de îmbolnăviri.Compania a rechemat în mod voluntar ouăle după ce o investigație legată de îmbolnăviri, pe coasta de est, a dus la o inspecție la ferma producătoare. Rechemarea este echivalentă cu producția pe 10 zile a fermei respective, care produce zilnic 2,3 milioane de ouă.Infecțiile au fost raportate prima oară la începutul lunii martie, iar un laborator a conformat pe 11 aprilie că o mostră de la ferma Hyde County a corespuns cu o tulpină care a provocat boala, potrivit FDA.Rose Acre Farms a anunțat într-un comunicat că ferma din ținutul Hyde nu a mai experimentat niciodată o rechemare sau o încălcare gravă a siguranței.Aceasta este cea mai mare retragere de pe piață a ouălor din SUA începând din 2010, când 550 de milioane de ouă au fost rechemate de două ferme din Iowa, potrivit site-ului Food Safety News.Cazul are loc într-o perioadă în care 35 de persoane din 11 state au fost afectate de E.coli din cauza unor lăptuci tăiate provenite din Yuma, Arizona, dar producătorii și distribuitorii nu au fost identificați. Dintre aceste persoane, 22 au fost spitalizate, potrivit Centrului pentru Controlul Îmbolnăvirilor.