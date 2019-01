Alertă meteo! COD GALBEN de ninsori şi ploi însemnate cantitativ

Alertă meteo! COD GALBEN de ninsori și ploi însemnate cantitativ

În intervalul 24 ianuarie, ora 04 - 25 ianuarie, ora 14, sunt așteptate precipitații abundente. Vor fi ploi, lapoviță și, mai ales la altitudini de peste 1500 m, ninsori și viscol în zona Munților Banatului, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.În zona Munților Banatului, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vor fi precipitații abundente, astfel încât în intervalul menționat se vor acumula cantități în general de 25...50 l/mp. Acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare mai ales la altitudini de peste 1500 m, unde și vântul va avea intensificări cu rafale de 60...80 km/h, viscolind și troienind zăpada.La altitudini mai joase, precipitațiile vor fi în special sub formă de ploaie și lapoviță, favorizând topirea stratului de zăpadă.Începând din noaptea de miercuri spre joi vor fi ninsori local însemnate cantitativ, strat nou de zăpadă consistent, intensificări temporare ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și în zona Carpaților Orientali.În județele Bacău, Neamț, Iași, Suceava, Botoșani și în zona Carpaților Orientali vor fi perioade în care va ninge, local însemnat cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă consistent.În județele Vaslui și Vrancea vor fi precipitații mixte ce vor favoriza formarea poleiului.Local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40...55 km/h și peste 70 km/h la munte, viscolind și spulberând zăpada.În intervalul 24 ianuarie, ora 04 - 25 ianuarie, ora 14, sunt așteptate ploi însemnate cantitativ în nordul și vestul Olteniei și în nordul Munteniei, dar și intensificări ale vântului și polei în centrul și nord-estul Munteniei și în sud-estul Moldovei.Temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ploaie în regiunile sudice și sud-estice, unde se vor acumula cantități de apă cuprinse în general între 10 și 25 l/mp.În nordul și vestul Olteniei, precum și în nordul Munteniei acestea vor fi de 25...50 l/mp, determinând topirea stratului de zăpadă, în special în zona deluroasă a Olteniei.În centrul și nord-estul Munteniei și în sud-estul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50...70 km/h și se va semnala polei.În restul teritoriului, trecător și pe arii restrânse, se va depune polei și se vor semnala intensificări ale vântului. Precipitații, local însemnate cantitativ în jumătatea de sud a țării, vor fi și în zilele de la sfârșitul săptămânii.