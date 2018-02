Alertă maximă. Gripa face tot mai multe victime. Medicii sunt speriaţi

Alertă maximă. Gripa face tot mai multe victime. Medicii sunt speriați

Dacă în anii trecuți, la acest moment cazurile de gripă aproape că nici nu mai existau, anul acesta, situația pare să fi scăpat de sub control. Mai grav, medicii au anunțat, ieri, confirmarea virusului gripal la alte patru persoane care au murit în ultima perioadă, pacienții suferind de boli cronice și care nu se vaccinaseră antigripal. La acest moment, numărul deceselor a ajuns la 29 la nivelul întregii țări.Pentru prevenirea și extinderea îmbolnăvirilor de gripă, Ministerul Sănătății a solicitat deja Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) să se asigure că unitățile sanitare constănțene instituie toate măsurile necesare pentru protecția personalului și a pacienților. Ca urmare, managerii de spitale au obligația să se asigure că sunt respectate cu strictețe măsurile igienico-sanitare în unitățile sanitare și că personalul medical are la dispoziție și poartă echipamentul de protecție. În prezent, măsurile au fost deja implementate la Spitalul Clinic Județean de Urgență, unde accesul vizitatorilor a fost limitat.De asemenea, Ministerul Sănătății a solicitat DSPJ să prezinte, în cel mai scurt timp, o situație a stocurilor de medicamente antivirale specifice pentru gripă existente în spitale și, după caz, să solicite suplimentarea stocurilor, astfel încât să fie disponibile medicamentele necesare pentru tratamentul pacienților internați.În acest moment, există stocuri de antivirale specifice pentru gripă la producători, care să permită și farmaciilor cu circuit deschis aprovizionarea cu aceste medicamente pentru populație. Prețul unei fiole de vaccin este cuprins între 35 și 50 de lei în farmacii.De asemenea, Ministerul Sănătății recomandă tuturor farmaciilor să se aprovizioneze cu medicamentele și produsele necesare prevenirii și tratării gripei.„Având în vedere că s-a reluat activitatea preșcolară și școlară, este necesar ca în grădinițe și scoli, în fiecare dimineață, cadrele medicale să realizeze un triaj, astfel încât să poată fi evitată răspândirea virusului gripal. În același timp, cadrele didactice, în cazul în care au suspiciuni legate de starea de sănătate a copiilor, trebuie să semnaleze cadrelor medicale acest lucru”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.Tocmai de aceea, Ministerul Sănătății recomandă populației care prezintă semne de boală să se prezinte la medicul de familie pentru diagnosticare și instituirea unui tratament corect. Mai mult decât atât, dat fiind că sezonul de gripă se estimează că va dura până la finalul lunii martie și chiar începutul lunii aprilie, specialiștii recomandă vaccinarea ca cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirii cu virusurile gripale.„Noi le recomandăm constănțenilor să se prezinte la cabinetele medicilor de familie pentru a se imuniza”, a declarat dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătății.Pentru cei care se vor decide să se vaccineze, ei trebuie să știe că anticorpii se formează în aproximativ două săptămâni, vaccinarea asigurând o protecție antigripală timp de minim șase luni. Imunizarea se poate face la medicul de familie, dar și în unitățile sanitare cu paturi.Ca în fiecare an, prioritate la vaccinare vor avea persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copiii și bătrânii instituționalizați, dar și personalul medical.Categoriile de persoane care sunt predispuse la gripă sunt bolnavii cronici, în special cei cu afecțiuni respiratorii cronice, dar și diabeticii și cardiacii, copiii și adulții cu astm bronșic, care au o evoluție gravă a bolii, personalul medico-sanitar, dar și persoanele vârstnice.