Alertă la Constanţa! Liste de aşteptare în farmacii pentru vaccinul antigripal

„Eu am 70 de ani. Sunt diabetică, hipertensivă, am probleme cu inima. Mi-am întrebat medicul de familie dacă a primit vaccinul de la DSP, dar răspunsul a fost negativ. Am zis că dacă el nu îl are, să întreb măcar prin cartier, la farmaciile din zonă. Surpriza a fost că nici aici nu îl au”, ne-a declarat Florentina D. Şi Petre S., de 67 de ani a încercat acelaşi lucru, dar vaccinul nu poate fi găsit pe nicăieri. „Ce facem noi, bătrânii, dacă nu ne imunizăm din timp? Ne riscăm sănătatea? La mine, la Cireșica am înțeles că au avut câteva doze de vaccin, dar acestea s-au vândut din prima zi”, a adăugat bărbatul.





Pentru a vedea care este situaţia, ieri, la primele ore ale dimineţii am făcut o plimbare prin oraş, în speranţa că vom găsi o farmacie în care se găseşte măcar o doză de vaccin antigripal, dar căutările noastre au fost sortite eşecului. Desigur, unele drogherii au avut câteva cutii, dar le-au dat imediat, în timp ce altele nu au avut nici măcar o fiolă până acum. „Noi am avut 20 de cutii, dar le-am dat rapid. Oamenii ne întreabă în fiecare zi când mai primim, dar am fost anunţaţi că până în decembrie nu mai primim nicio doză. Noi sperăm, totuşi, că timpul de aşteptare nu va fi atât de mare”, ne-a mărturisit o angajată a unei farmacii din zona ICIL.



Doze epuizate în doar două ore



Aceeaşi situaţie am întâlnit-o şi în zona de centru a oraşului, la Casa de Cultură, centru, Km 4-5. Aici, chiar, o farmacistă ne-a declarat că, în momentul în care au primit vaccinul, cele 50 de doze s-au dat ca pâinea caldă, în două ore nu mai aveau nimic. Irina M. este farmacistă de mulţi ani, dar este prima dată când i se întâmplă să aibă atât de multe solicitări pentru vaccinul antigripal, motiv pentru care au făcut, deja, şi o listă cu persoanele doritoare, deşi, din ce ştiu ei, alte doze nu vor veni prea curând. Alte farmaciste de la drogheriile din zonele Trocadero şi Dacia ne-au îndemnat, însă, să încercăm să revenim luna viitoare, în speranţa că poate vor primi vaccinul între timp.





Situaţia este într-adevăr tristă, iar aceste liste de aşteptare pentru clienţi au panicat populaţia, mai ales că, aflându-ne în plină pandemie de coronavirus, nu este tocmai o plăcere să mergi din farmacie în farmacie pentru a găsi ce te interesează. Totul se amplifică, în condiţiile în care nici în depozite nu există vaccinuri şi acestea fiind în aşteptare.





Pentru că nu am reuşit să găsim mult căutatul vaccin antigripal, l-am contactat şi pe preşedintele Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, Vasile Rizea. El ne-a declarat că au primit extrem de puţine doze pentru farmacii, iar la cele mai multe, acestea s-au epuizat din prima zi. „Cererile sunt foarte mari, cantităţile foarte mici şi se dau imediat. Sunt oameni care s-au înscris pe liste la anumite farmacii, pentru a intra în posesia vaccinului. Noi sperăm ca, spre sfârşitul lunii decembrie, să primim cantităţi mai mari. În anii trecuţi, spre exemplu, aveam vaccin în această perioadă, dar nu se prea cumpăra şi de multe ori expira în farmacii. Acum, situaţia este total diferită. Nu ştiu dacă le vom primi mai devreme de decembrie. Noi, la rândul nostru avem liste la depozite cu farmaciile care cer vaccin şi aşteptăm să vedem când şi cât intră. Oricum, cel mai bine era să îl primim acum, pentru că imunizarea se face cam în 2-3 săptămâni de la injecţie. Da, toate farmaciile fac liste. Oamenii întreabă cât costă o doză, Preţul unei fiole este 55 de lei, în timp ce cele pentru copii au preţul de 130 de lei doza, dar nici acestea nu sunt de găsit la acest moment”, a precizat Vasile Rizea, pentru „Cuget Liber”.





Aşadar, în condiţiile în care medicii şi chiar şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat au declarat că vaccinarea antigripală este extrem de importantă în această perioadă, în contextul pandemiei de coronavirus, vaccinul antigripal lipseşte cu desăvârşire în judeţul Constanţa. În aceste condiţii, populaţia se teme să nu facă gripă şi Covid-19 în acelaşi timp, iar viaţa să le fie pusă în pericol.