ALERTĂ ÎN ROMÂNIA! APĂ PLATĂ CU MICROBI, ÎN SUPERMARKETURI. IATĂ CELE CINCI MĂRCI CU PROBLEME

Numai cele mai ieftine

Interesant cum numai cele mai ieftine marci se regasesc in aceasta lista, 3 dintre ele fiind marci proprii unor lanturi de hypermarketuri. Nimic despre petarda aia de Izvorul Minunilor, dar Aqua Queen se afla, desigur aici, ciudat deoarece AQ este o apa de calitate foarte buna, puritate mare, fara nitriti si nitrati, atribute demne de un pret mai mare decat cel practicat acum, motiv de oftica in industrie. Un bidon de 10 litri costa, end-user, cam 2,87 lei, pret incredibil fata de ce se practica si stocurile se termina tot timpul. Asta este ce am constatat eu din experienta proprie, a familiei si asta constat in intreg sectorul 5, unde AQ e "pe val". Dar ce drq, hai sa dam 7 lei pe aceeasi cantitate de apa chioara, dar cu branding mesterit de Coca Cola (vezi Aqua Carpatica).