ALERTĂ ÎN ROMÂNIA! 46 cazuri noi de rujeolă, întregistrate în România în cinci zile

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

46 de cazuri noi rujeolă s-au înregistrat în ultimele cinci zile în România, numărul total de îmbolnăviri ajungând la 9.946. Peste 9.500 dintre cazuri au apărut la persoane nevaccinate, cele mai multe provenind din grupa de vârstă 1-4 ani.În perioada 20 – 24 noiembrie, au fost raportate încă 46 de cazuri noi de rujeolă, în șapte județe.Cele mai multe, respectiv 12, s-au înregistrat în București, nouă în Brașov, câte șapte în Călărași, Ialomița și Mureș și câte două în Bacău și Galați.Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în Romania este 9.946, din care 36 de decese.Cele mai multe cazuri, respectiv 9.538, au apărut la persoane care nu au fost vaccinate nici măcar cu o doză de vaccin. 3.720 dintre acești bolnavi provin din grupa de vârstă 1.4 ani. Rujeola a apărut și la copii cu vârsta sub un an, fiind vorba despre 1.897 de cazuri.Potrivit news.ro, s-au înregistrat cazuri de rujeola în 41 de județe, Tulcea fiind singurul județ fără niciun caz. Peste o mie de cazuri s-au înregistrat în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin.Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații. Din patru persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare, iar pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeolă boala este mortală. Vaccinul împotriva rujeolei (pojarului) protejează copiii împotriva acestei boli.În România, 9 din 10 parinți își vaccinează copiii.