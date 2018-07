ALERTĂ DE PLOI ŞI VIJELII! SFATURI DE LA MEDIC, ÎN CAZ CĂ SUNTEŢI SURPRINŞI DE FURTUNĂ

ALERTĂ DE PLOI ȘI VIJELII! SFATURI DE LA MEDIC, ÎN CAZ CĂ SUNTEȚI SURPRINȘI DE FURTUNĂ

Pentru că este sezonul furtunilor puternice și al ploilor de vară cu caracter torențial, și pentru că aceste fenomene ale naturii au luat deja viața unui bărbat, este important să cunoaștem câteva reguli, ca să știm să ne salvăm în caz că suntem surprinși de vijelie.







În acest sens, medicul Tudor Ciuhodaru a postat, pe pagina sa de Facebook, câteva sfaturi care să ne ajute să trecem cu bine peste capriciile naturii:

"Ce să (NU) faceți în caz de furtună. E alertă de ploi și vijelii în aproape toată țara. Ghid de supraviețuire în funcție de locul unde vă aflați.A. În spațiile deschise:a) dacă sunteți pieton:1. nu vă adăpostiți sub pomi sau în zonele înalte (mai ales în timpul unei furtuni cu descărcări electrice);2. evitați apropierea de obiecte care pot fi buni conductori (stâlpi, turnuri, bare, garduri și alte structuri metalice);3. nu atingeți peretii adăpostului cu mâna, capul sau umerii;4. nu vă deplasați în zone în care există riscul de a fi loviți (construcții în desfășurare, arbori îmbătrâniți, geamuri deschise, acoperiș șubred);b) dacă sunteți în mașină:1. trageți pe dreapta într-un loc ferit;2. dacă aveți timp parcați mașina în garaj sau în zone în care nu există riscul de a fi lovită de obiecte care cad și acoperiți-o cu o husă impermeabilă.B. În locuințe:1. închideți toate geamurile și usile;2. deconectați aparatura electrocasnică, televizorul sau calculatorul chiar dacă nu funcționează în acel moment.Rețineți:1. Între 20 si 100 de persoane sunt afectate în fiecare an de furtună și traznet.2. Alte câteva sute se prezintă la spital cu traumatisme variate datorate geamurilor sparte, prăbușirilor de arbori, obiectelor antrenate de rafalele de vant.3. În cazul trăznetului efectul este adesea letal iar puținii supraviețuiori au frecvent sechele grave sau traume psihice.4. Cele mai multe victime se adăposteau de ploaie sub pomi, adesea în rural dar sunt și cazuri în care pacienții au fost trăzniți în mașină sau în apartamente.Multe dintre aceste accidente puteau fi evitate dacă persoanele în cauză ar fi cunoscut și respectat câteva reguli elementare de protecție în timpul furtunii predate chiar la orele de educație pentru sănătate de la școală (proiectul meu de lege e depus în parlament).", este postarea medicului.