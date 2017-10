Alertă! Aer otrăvit în România

Ştire online publicată Miercuri, 14 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Mediului, Cristiana Pașca-Palmer, a declarat, marți seară, la TVR, că Bucureștiul are probleme serioase de mediu, fiind într-o procedură de pre-infringement cu Comisia Europeană, din cauza calității aerului. Palmer a spus că a încercat să-i transmită primarului Capitalei că trebuie să pună, de urgență, în aplicare un plan integrat de management al calității aerului, dar Gabriela Firea nu ar fi venit la întâlnirea pe care o stabilise cu ministrul Mediului, scrie News.ro."Bucureștiul are probleme serioase de pre-infringement din cauza calității aerului", a spus ministrul Mediului, luni seară, la TVR.Cristiana Pașca-Palmer a precizat că a încercat să vorbească cu primarul Capitalei, însă Gabriela Firea nu a venit la întâlnirea stabilită."Primăria nu a făcut nimic, am făcut apel la doamna primar general, pentru că am înțeles, din timpul campaniei electorale, că o preocupă mediul, însă am avut surpriza să văd că evită discuțiile, aveam o întâlnire programată și nu a venit. Nu a avut nici politețea de a anunța că nu vine, am fost dezamăgită să văd această lipsă de interes", a spus Palmer.Ea a precizat că dorea să îi transmită Gabrielei Firea că, pentru a evita sancțiunile Comisiei Europene, trebuie să pună de urgență în aplicare un plan integrat de management al calității aerului, pentru care Primăria Capitalei ar fi făcut deja studiile.Palmer a mai spus că, din 2014, Ministerul Mediuui a alocat Primăriei Capitalei 10 milioane de euro pentru construirea a 100 de kilometri de piste pentru bicicliști, ceea ce ar fi însemnat jumătate din planul de mobilitate urbană, însă Primăria nu a cheltuit până acum niciun ban. Ministrul Mediului a precizat că ar fi dorit să afle de la primarul Capitalei ce intenționează să facă în privința construirii pistelor respective.Sursa: economica.net