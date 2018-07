"Alegeţi să fiţi frumoase în fiecare zi! Machiajul permanent este soluţia!"

Cerasela Brumă, trainer dermopigmentist:

"Alegeți să fiți frumoase în fiecare zi! Machiajul permanent este soluția!"

În fiecare zi, înainte de a pleca la serviciu, la plimbare sau oriunde în altă parte, suntem nevoite să parcurgem aceiași pași pentru a obține un look îngrijit. Tocmai de aceea, petrecem zeci de minute în fața oglinzii pentru a ne machia, a ne rimela genele, a ne aranja sprâncenele și apoi buzele. Și tot în fiecare zi sperăm că rezultatul ne va aduce încrederea de care avem nevoie, că o nouă zi poate începe, cu toate provocările ei profesionale și personale.O femeie care se machiază este mult mai atrăgătoare, iar atunci când se pune în valoare cu ajutorul unui machiaj bine realizat determină din partea tuturor un comportament diferit. De ce? Pentru că trăsăturile feței sunt mult mai bine subliniate prin machiaj.Tocmai de aceea, tehnicile de înfrumusețare din ziua de azi ne ajută foarte mult, iar unele dintre acestea se referă la dermopigmentarea buzelor, a ochilor și a sprâncenelor, cunoscută sub numele de machiaj permanent.Deci, dacă v-ați gândit vreodată să vă faceți un machiaj permanent, ați luat cea mai bună decizie. În acest fel, nu mai trebuie să vă mai gândiți că vă poate curge tușul sau creionul de pe ochi sau să vă acoperiți ochii cu ochelari de soare. De asemenea, vă puteți contura mult mai bine buzele, ochii sau sprâncenele.În concluzie, apelați cu încredere la un specialist în dermopigmentare și ați ajuns la locul potrivit; acesta vă va oferi, cu siguranță, un nou look, mult mai atractiv ca înainte.Știm, alegerea unui machiaj permanent este o decizie extrem de importantă și, din acest motiv, este necesar să vă informați, în prealabil. Așadar, machiajul permanent este, cum însuși cuvântul o spune, permanent.Motive pentru alegerea machiajului permanentMachiajul permanent este o tehnologie care a pătruns și la noi în țară de câțiva ani și care a atras tot mai multe reprezentante ale sexului frumos. Tehnica - ne explică Cerasela Brumă, trainer dermopigmentist în cadrul CB Medical& Beauty Clinique - constă în realizarea unui machiaj, identic cu cel natural. Desigur, machiajul este cel care înfrumusețează femeia în numeroase situații, mai ales atunci când este și bine creionat. Tocmai de aceea, „alegeți să fiți frumoase în fiecare zi! Machiajul permanent este soluția!”. Veți vedea că oamenii din jurul vostru vor observa întotdeauna un machiaj frumos, perfect aplicat.Mai mult decât atât, atunci când o persoană optează pentru machiajul permanent, este posibil ca ceilalți să nu-și dea seama, efectiv, ce anume este schimbat, ci doar realizează că cealaltă persoană arată infinit mai bine și nu știu de ce. Motivul? Una este să încercăm să trasăm o linie dreaptă cu tușul sau creionul pe ochi și alta este să apelăm la un specialist, pentru că, de foarte multe ori, nu reușim să trasăm acele linii fine uniform, ne tremură mâinile sau pur și simplu nu ne pricepem la așa ceva.În concluzie, machiajul permanent îi ajută pe cei care au probleme de echilibru să aibă un aspect complet, un machiaj excepțional și total îmbunătățit.Pe de altă parte, schimbarea aspectului se poate realiza și în cazul celor care au avut alergii la machiaj și asta se datorează, uneori, produselor folosite în acest scop. Totuși, modul în care corpul lor reacționează la machiaj nu înseamnă că nu pot recurge la această variantă de machiaj permanent. Ba dimpotrivă, formele permanente de machiaj și machiajul permanent pot ajuta acești oameni să aibă un aspect net superior.★ ★ ★Când vine vorba de sarcini simple, de zi cu zi, cum ar fi machiajul, oamenii tind să lase deoparte acest lucru și să se simtă chiar frustrați, dar acum nu mai au motive decât să se simtă de la foarte bine în sus.Mai multe informații puteți afla apelând numărul de telefon 0729. 287.971 sau accesând site-ul ceraselabruma.com.