Alarmant! România are din ce în ce mai puţini copii

Asa se doreste.

Cata vreme Romania se va afla sub ocupatie mafiota ,oamenilor nu le convine sa faca copii pe care sa-i sacrifice in folosul ticalosilor. Romania nu poate asigura o viata demna adultilor si copiilor existenti,nimeni nu mai crede in viitor. Totusi cei mai putin educati,inclusiv in domeniul contraceptiei,fac copii. Ei,vor fi sclavii fara carte ai viitorului.