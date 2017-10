ALARMANT. Constanţa, în topul oraşelor la "categoria" violenţă domestică!

ALARMANT. Constanța, în topul orașelor la "categoria" violență domestică!

Iulia are doi copii, un serviciu bun, la firmă multinațională unde este director financiar. Dincolo de ceea ce pare o viață fericită și o poveste de succes, Iulia trăiește o dramă, în fiecare zi. Are un soț violent și îi este frică să rămână singură cu el în apartament. A încercat de curând să divorțeze și chiar a plecat de acasă cu copiii, dar soțul îi cerea mereu să își vadă copiii, plângându-se de fiecare dată acestora că mama lor nu îl lasă să îi vadă și să aibă grijă de ei. În același timp, pe ea a amenințat-o că dacă nu renunță la divorț îi va lua copiii, fiindcă de fapt ea nu are cum dovedi că a agresat-o vreodată. Însuși avocatul ei a sfătuit-o că e mai bine să se împace cu el și să încerce să găsească o soluție pentru a rămâne împreună.A renunțat în cele din urmă la divorț, dar a chemat-o pe mama sa să stea cu ei în casă, fără însă ca acest lucru să o ajute să-i dispară frica de a nu fi lovită din nou. Copiii săi în vârstă de șase și opt ani sunt la rândul lor speriați de fiecare dată când încep certurile și scandalurile, al căror scop nu îl înțeleg, fiindcă ei știu de la mami că tati îi iubește și este un om bun. Văd că, de fiecare dată când tati devine nervos și ridică palma, mami îi mută în altă cameră pentru a-i proteja, dar ei nu înțeleg de ce trebuie să se ferească de tatăl lor care, de fapt, îi iubește.Povestea Iuliei este povestea a mii de femei și copii din țară. Cu toții sunt victime ale violenței în familie. Mulți își duc suferința în liniște, neîndrăz-nind, din diferite motive, să mărturisească vreunui prieten sau vreunei rude calvarul prin care trec. Pentru astfel de victime, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a de-clanșat o amplă campanie de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice privind violența în familie.Mai multe victime, în realitateIeri, la Constanța, a avut loc conferința regională destinată dezbaterii problematicii prevenirii și combaterii violenței în familie. La eveniment, au participat reprezentanți ai instituțiilor publice de la nivel local cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și ai organizațiilor non-guvenamentale care activează în domeniu din județele Constanța, Brăila, Buzău, Galați, Tulcea și Vrancea. De ase-menea, a fost prezent și directorul Direcției pentru Protecția Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Elena Tudor.„Cu toții știm că violența în familie este o problemă. Sunt victime care nu apelează la niciun serviciu, fie se complac, nu vor să se rupă de familie, fie le e rușine. Noi ne propunem să îi scoatem din această situație. Din păcate, numărul este mult mai mare decât cel înregistrat în evidențele Direcțiilor pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. Tocmai de aceea, în momentul în care observă astfel de cazuri, trebuie să intervină cu toții, atât profesioniștii, cât și societatea civilă”, a declarat Elena Tudor.Campania de conștientizare este finanțată prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Cu aceste prilej, a fost organizată și o caravană care vizitează 35 de localități din întreaga țară, unde oamenii simpli, mai ales din comunitățile rurale, au ocazia să afle ce înseamnă violență în familie.„Proiectul își propune modificarea atitudinii comunității față de violența în familie, determinarea creșterii gradului de implicare a acesteia, precum și sensibilizarea autorităților locale de a se implica în prevenirea și combaterea fenomenului prin mobilizarea resurselor de care dispun. Unul dintre cele mai importante obiective ale campaniei este acela de a facilita stabilirea unor modalități de colaborare și intervenție a specialiștilor, din diverse domenii de activitate, în cazurile de violență în familie”, a explicat Andrei Stoiciu, coordonatorul campaniei.Constanța, în topul abuzurilorLucrările conferinței de ieri s-au desfășurat sub forma unui forum de discuții despre cum pot interveni autoritățile în asigurarea protecției victimelor acestui fenomen.„Cadrul legislativ general oferă o serie de prevederi clare cu privire la rolul și locul diverselor autorități ale administrației publice locale. Deși pârghii există, din punct de vedere legislativ, totul este clar, depinde de oameni. De exemplu, victimele nu știu încă faptul că pot apela la ordinul de protecție, măsură introdusă recent în legislație, în luna ianuarie a anului în curs. Agresorul nu are voie să se apropie de victimă la o distanță mai mică de 500 de metri. În plus, el este cel obligat să părăsească locuința și nu victima”, a mai spus directorul Elena Tudor.Potrivit statisticilor, județul Constanța se află, din păcate, pe locurile fruntașe în ce privește violența în familie și în mod special cea asupra copiilor.„Avem, până în prezent, 22 de sesizări privind abuzuri asupra copiilor. Șapte din acestea au fost deja confirmate. De asemenea, 17 cazuri au fost semnalate la telefonul de urgență din cadrul serviciului DGASPC Constanța. Comparativ cu anul trecut, au fost înregistrate mai multe situații și care au intrat în atenția DGASPC, ceea ce este un lucru îngrijorător, însă este posibil ca această creștere să fie datorată și faptului că oamenii au început să conștientizeze și să se implice, raportând cazurile observate”, a precizat și Mihaela Ristea, directorul adjunct al DGASPC Constanța.