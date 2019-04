Al treilea de caz de meningită în numai o săptămână







Fetei i s-a făcut rău la centrul social unde ajunsese cu câteva zile în urmă, pentru că polițiștii o găsiseră rătăcind pe străzi. Ceilalți 11 copii, 13 angajați ai centrului și oamenii legii care au intrat în contact cu copila vor primi tratament împotriva bolii, iar centrul social va fi dezinfectat.







Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Vaslui, fata, care provine dintr-un centru al Direcției pentru Protecția Copilului, a fost adusă la spital în cursul zilei de luni, fiind internată cu suspiciune de colică renală. În urma analizelor, s-a evidențiat o infecție, adolescenta a primit tratament, dar peste noapte starea sa s-a agravat.



"Am fost anunțați de reprezentanții spitalului cu privire la acest caz. Am raportat situația la Centrul Regional de Sănătate Publică Iași. Am început propria anchetă epidemiologică și urmează să așteptăm rezultatele analizelor", a declarat, pentru Agerpres, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Vaslui, Mihaela Vlada.



Două adolescente care au fost internate în același salon cu pacienta suspectă de meningită primesc tratament profilactic, de asemenea, fiind luate măsuri pentru dezinfectarea salonului.



Luni, tot o adolescentă, din Botoșani, a primit diagnosticul de meningită, însă doctorii au precizat că este vorba de o un alt tip de meningită, o formă mai ușoară, starea tinerei fiind stabilă.



Săptămâna trecută, o elevă din București a fost răpusă, în doar 8 ore, de o formă a bolii cu o evoluție fulminantă.