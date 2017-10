Al doilea val de demolări pe plaja din Mamaia

Administratorul plajelor a demarat la începutul acestui sezon estival acțiunea de demolare a beach-barurilor construite ilegal pe plaje și care nu erau cuprinse în planul de urbanism zonal. Numai că sub buldozere au intrat două construcții. La sfârșitul săptămânii trecute, s-a reluat acțiunea de demolare cu beach-barul SC Kudos Style din stațiunea Mamaia. Al doilea pe listă este beach-barul SC Tan Tan SRL. Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al Apelor Române Dobrogea - Litoral a precizat într-un comunicat de presă că decizia de demolare s-a luat după obținerea sentințelor definitive în instanță. Acțiunea de demolare a fost înaintată în 2006. „Direcția Apelor Dobrogea Litoral va continua demolările beach-barurilor construite fără autorizații în stațiunile litorale, după pronunțarea sentințelor definitive”, precizează Cătălin Anton. Pentru faptul că li s-a permis în urmă cu mai mulți ani, să-și amenajeze pe plajă diferite construcții, deținătorii acestora se consideră deja proprietari ai plajei. Ieri, în momentul în care am mers pe plajă în documentare, un reprezentant al SC Tan Tan ne-a cerut să ne legitimăm precizând că este vorba de o… „plajă privată” (!!!) I-am explicat că este spațiu public, că plaja este un bun de interes național și doar în momentul în care ne arată un contract de vânzare pentru sectorul de plajă atunci credem că este o „plajă privată“. În ultimii ani, construcțiile ilegale au acoperit sute de metri pătrați de plajă. Din păcate, nimeni n-a intervenit. Lipsa planului de urbanism zonal a permis amenajarea mai multor construcții. Provizoratul s-a transformat în ceva definitiv. La începutul acestui sezon estival, când s-a tras linie, Apele Române a descoperit 20 de construcții abuzive care nu se regăsesc în planurile zonale de urbanism. În Mamaia au fost identificate nouă construcții pe sectoarele Mamaia II și Mamaia VII, șase construcții în Eforie Nord și cinci construcții în Costinești. În Eforie Nord, una dintre construcții a fost dezafectată de proprietar. Plaja din Costinești nu mai are, în prezent, construcții ilegale, conform declarațiilor Apelor Române. În vreme ce primarul Constanței, Radu Mazăre, arată cu degetul acuzator spre aceste construcții care nu au fost cuprinse în planul urbanistic zonal, pe sectoarele de plajă ajunse în domeniul primăriei, printr-un singur proces verbal de delimitare, nu se aplică aceeași lege. Pe cele trei sectoare de la Cazino, Malibu și Perla Majestic, construcțiile au cale liberă. Reamintim edilului Constanței că tot nerezolvată a rămas și problema construcțiilor de pe plaja Modern. Solarul, terasa și toboganul acvatic, aflate în patrimoniul Primăriei Constanța, au ajuns o ruină. Deși reprezentanții Apelor Române au solicitat un punct de vedere privind situația juridică a acestor construcții, nu s-a primit niciun răspuns.